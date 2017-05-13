المرخية القطري يتعاقد مع بلحاج

وأصبح بلحاج أول صفقات المرخية الصاعد حديثا لدوري نجوم قطر بعد فوزه بدوري الدرجة الثانية.

وسيعود بلحاج إلى دوري نجوم قطر من جديد بعد موسم واحد قضاه كمحترف مع نادي سيدان في الدرجة الثالثة الفرنسية بعد تجربة مطولة قضاها مع فريق السد خلال الفترة من 2010 حتى 2016 حقق خلالها العديد من الألقاب المحلية والقارية أبرزها الفوز بلقب دوري أبطال آسيا عام 2011.