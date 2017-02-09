العربي يحقق فوزاً ثميناً على الغرافة

وسجل التشيلي لويس خمينيز (49) ويوسف أحمد (69) للعربي، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 75 لطرد لاعب الوسط محمد شعبان لحصوله على إنذارين.

وعاني العربي لغياب قائده بوعلام خوخي وهدافه البرازيلي باولينيو للإصابة وقلب الدفاع فيفيان أكواسي للإيقاف.

رفع العربي رصيده إلى 23 نقطة وتقدم مؤقتاً إلى المركز السابع، وبقي رصيد الغرافة 31 نقطة في المركز الخامس.

وحقق الخريطيات فوزه الأول أيضاً منذ 4 مراحل وكان على حساب السيلية 2-1.

تقدم السيلية عبر المدافع الروماني دراغوس غوريغوري (17)، وسجل للخريطيات محمود سعد (30 ) ومحمد عبد الرحمن (49 ).

وأهدر المغربي أنور ديبا ركلة جزاء للخريطيات (76)، الذي رفع رصيده إلى 19 نقطة وظل في المركز الحادي عشر، مقابل 20 نقطة للسيلية التاسع.

وتستكمل المرحلة الجمعة بلقاءات أم صلال مع الأهلي، الخور مع معيذر، الريان مع لخويا، وتختتم السبت فيلعب الشحانية مع الجيش والسد مع الوكرة.