الشحانية يتعاقد مع المدرب الكرواتي ستيماتش

وكان ستيماتش قد أقيل من منصبه الخميس عقب الخسارة الثقيلة والتاريخية أمام لخويا صفر-10 في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري القطري.

وستيماتش هو المدرب الثالث للشحانية هذا الموسم بعد فرناندو والتونسي فتحي الجبال الذي استقال بعد المرحلة الثانية.

وعاد الشحانية إلى الدرجة الأولى هذا الموسم بعد هبوطه في نهاية 2015، ويحتل حالياً المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

مثل ستيماتش (49 عاماً) بلاده كلاعب من 1990 إلى 2002، وشارك في مونديال 1998 في فرنسا، ودافع عن ألوان دربي كاونتي الانكليزي (1995-1999) ومواطنه وست هام يونايتد (1999-2001).

وتولى تدريب عدة أندية محلية أبرزها هايدوك سبليت، وسيباهان الايراني، وأشرف على منتخب بلاده أيضاً (2012-2013).

