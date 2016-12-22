السد يمنح لخويا لقب "بطل الشتاء"

وتقدّم السد عبر حسن الهيدوس (32 من ركلة جزاء)، وأدرك الأوزبكي ساردور رشيدوف التعادل للجيش (43).

ورفع السد الذي لعب بعشرة عناصر منذ الدقيقة 66 بعد طرد مدافعه الإيراني مرتضى محمد، رصيده إلى 31 نقطة مقابل 33 للخويا الذي حقق أمس فوزاً قياسياً على الشحانية 10-صفر، و29 نقطة للجيش.

وفجّر الخريطيات الثاني عشر مفاجأة من العيار الثقيل عندما هزم مضيفه الغرافة الرابع بهدفين نظيفين سجّلهما المهدي محمد (4) ومحمد عبد الرحمن (50).

ورفع الخريطيات رصيده الى 12 نقطة وتقدم إلى المركز العاشر، فيما ظل رصيد الغرافة 23 نقطة.

وحقق العربي فوزاً مثيراً على أم صلال 3-1 بعد أن كان متأخراً في نهاية الشوط الأول بهدف سجله هلال محمد (45).

وفي الشوط الثاني، انتفض العربي وسجل ثلاثية حملت تواقيع النيجيري إيمواه إيزيكييل (46) والفلسطيني لويس خمينيز (51) وخوخي بوعلام (88).

ورفع العربي رصيده إلى 16 نقطة وتقدّم إلى المركز السادس بفارق الأهداف أمام أم صلال.

وحقق الأهلي أول انتصار بقيادة مدربه الوطني يوسف آدم الذي تولّى المهمة في المرحلة السادسة، عندما هزم معيذر بهدفين نظيفين سجّلهما الغاني جون بنسون (48) والكونغولي ندومبي موبيلي (55).

وارتفع رصيد الأهلي إلى 14 نقطة وتقدم إلى المركز الثامن، فيما تراجع معيذر إلى المركز الرابع عشر الأخير برصيد 9 نقاط.

ويتوقف قطار الدوري نحو أسبوعين حتى 3 كانون الثاني/يناير.