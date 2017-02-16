السد يشهر "سلاح" بونجاح في وجه العربي ويفتك الصدارة

وافتتح المدافع الإيراني مرتضى محمد التسجيل (8) وأضاف بونجاح أربعة أهداف متتالية (28 و37 و45 من ركلة جزاء و79) قبل أن يسجّل خلفان إبراهيم السادس (80)، ثم اختتم الجزائري المهرجان بهدف شخصي خامس (83).

وأهدر التشيلي لويس أنطونيو خمينيز ركلة جزاء للعربي (85).

ورفع السد رصيده إلى 50 نقطة وانتزع الصدارة بفارق الأهداف عن لخويا الذي سقط أمس أمام أم صلال 1-3، في حين تراجع العربي إلى الثامن وله 23 نقطة.

ورفع بونجاح، أول لاعب يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة هذا الموسم، رصيده إلى 21 هدفاً تساوى بها مع المغربي يوسف العربي مهاجم لخويا في صدارة ترتيب الهدافين، وكان على وشك تسجيل الهدف السادس لولا وقوف القائم في وجه كرته (86).

ولم يجد السد أي صعوبة في تحقيق الفوز الكاسح في ظل غياب ستة من لاعبي العربي الأساسيين بداعي الإصابة والإيقاف.

واكتسح الريان حامل اللقب ضيفه معيذر بخماسية بيضاء أيضاً سجلها سيباستيان سوريا (2) والإسباني سيرخيو غارسيا (4 و21) ورودريغو تاباتا (54 و58).

ورفع الريان رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد معيذر عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.

وحقق الخريطيات مفاجأة من العيار الثقيل عندما هزم الجيش الرابع 2-1 وابتعد مؤقتاً عن خطر الهبوط بعدما صار تاسعاً برصيد 22 نقطة مقابل 39 للجيش صاحب المركز الرابع.

وافتتح الجيش التسجيل في وقت مبكر عن طريق البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا "رومارينيو" (7)، وتمكن الخريطيات من تحقيق الفوز في الشوط الثاني بواسطة عبد العزيز الأنصاري (62) والمغربي رشيد تيبركانين (64).

وتختتم المرحلة الجمعة بمباريات الوكرة مع الشحانية، والغرافة مع الخور، والأهلي مع السيلية.