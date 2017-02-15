الدوري القطري: خسارة مفاجئة للخويا

وبقي لخويا في الصدارة مع 50 نقطة.

وسجل لأم صلال الإيفواري يانيك ساغبو (8 و50 من ركلة جزاء) والسوري محمود المواس (61)، وللخويا اسماعيل محمد (22).

وقدم أم صلال الذي أصبح سادساً (26 نقطة)، مباراة كبيرة بقيادة ساغبو الذي أزعج دفاع لخويا تماماً. وتكتل أم صلال دفاعياً بكل لاعبيه عقب التقدم بالهدف الثالث، وتعرض لضغط كبير تصدى له الدفاع وحارس المرمى بابا مالك.