الدحيل ينفرد بصدارة دوري نجوم قطر

ورفع الدحيل حامل اللقب رصيده إلى 16 نقطة من ست مباريات وبفارق نقطة واحدة عن السد والريان بينما تعادل الغرافة للمرة الثالثة في ست مباريات ليصبح رصيده ست نقاط في المركز السادس.

وسحق السيلية فريق قطر 5-1 ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس مقابل ثلاث نقاط لقطر متذيل الترتيب.

وأنهى الدحيل الشوط الأول بالتقدم بهدف المغربي يوسف العربي في الدقيقة 25 بعد تمريرة عرضية من الكوري الجنوبي نام تاي هي لكن عمرو عبد الفتاح أدرك التعادل في الدقيقة 57 بعد متابعته تسديدة القائد لويس أنطونيو خيمنيز التي ارتدت من العارضة.

وأمطر السيلية شباك قطر بخمسة أهداف عبر الأوزبكي عبد الخالقوف تيمور خوجا في الدقيقتين 13 و49 وفاغنر ريبيرو في الدقيقة 23 والروماني فالنتين لازار في الدقيقتين 45 و62.

وأحرز النيجيري مايكل باباتوندي هدف قطر الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

