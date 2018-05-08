الدحيل يؤكد خضوع المساكني لعملية ناجحة في الولايات المتحدة



وأوضح النادي المتوج بلقب الدوري القطري هذا الموسم "نجحت العملية الجراحية التي خضع لها نجم الفريق ومحترفه يوسف المساكني صباح اليوم بمستشفى بيتسبرغ بالولايات المتحدة الأمريكية بعد إصابته التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي وأبعدته طيلة الفترة الماضية عن الملاعب".

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يبدأ اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، "غدا تدريبات التأهيل والتي ستستمر لمدة أسبوع في الولايات المتحدة ليعود بعدها إلى الدوحة لإكمال برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور فيصل المؤدب طبيب الفريق والذي تابع مجريات العملية لحظة بلحظة".

وكان المؤدب أشار في تصريحات سابقة إلى أن فترة تعافي المساكني قد تمتد حتى سبعة أشهر.

نجاح عملية المساكني واللاعب يعود للدوحة بعد إسبوع https://t.co/yQcHylFtfD pic.twitter.com/StyGWcOnwF — نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) May 8, 2018

ونشر اللاعب عبر حسابه على انستاغرام صورا له من سرير المستشفى وهو يرفع إبهاميه، مع تعليق بالفرنسية جاء فيه "الحمد لله كل شيء سار على ما يرام. شكرا على دعمكم"، مؤكدا أنه سيعود "أقوى" مما مضى.

وتعرّض المساكني في نيسان/أبريل الماضي للإصابة في المباراة الأخيرة لفريقه في الدوري القطري، وغاب عن صفوفه في كأس قطر وكأس الأمير، وما تبقى من دوري أبطال آسيا في كرة القدم.

وتألق المساكني هذا الموسم بشكل كبير حيث ساهم في فوز الدحيل بالدوري وحل ثانيا في صدارة هدافي الدوري برصيد 25 هدفا بفارق هدف واحد خلف زميله في الفريق الدولي المغربي يوسف العربي.

كما يتصدر المساكني قائمة المرشحين لأفضل لاعب في قطر 2018، والتي يتنافس فيها مع زميله الكوري الجنوبي نام تاي-هي أفضل لاعب في الموسم الماضي، وقائد السد الدولي الإسباني السابق تشافي هرنانديز.

وأكد الاتحاد القطري لكرة القدم الثلاثاء أن الجائزة ستمنح في 17 أيار/مايو الحالي بدلا من موعدها السابق في 20 من الشهر نفسه. وستمنح في الحفل نفسه، جائزة أفضل مدرب، والتي يتنافس عليها مدرب الدحيل الجزائري جمال بلماضي، ومدرب الريان الدنماركي مايكل لاودروب، ومدرب السد البرتغالي أوزفالدو فيريرا.

