الجيش يعلن استمرار كيتا حتى نهاية الموسم

وقال الجيش بموقعه على الإنترنت اليوم الثلاثاء إنه مدد تعاقده مع كيتا البالغ عمره 37 عاماً حتى نهاية الموسم بعدما انضم في صفقة انتقال حر مع بداية الموسم الجاري بعقد لمدة ستة أشهر.

وأضاف الجيش أن كيتا سيبقى مع الفريق إلى جانب الثنائي البرازيلي رومارينيو ولوكاس منديز والأوزبكي ساردور رشيدوف.

وانفصل كيتا عن روما بعدما قضى عامين مع الفريق الإيطالي وخاض 20 مباراة بالدوري في الموسم الماضي.

وقضى كيتا أربع سنوات ناجحة في برشلونة بين 2008 و2012 وأحرز لقب الدوري الإسباني ثلاث مرات ولقب دوري أبطال أوروبا مرتين.

كما ساعد كيتا منتخب مالي على الوصول لقبل نهائي كأس الأمم الإفريقية أربع مرات ونال المركز الثالث في 2012 و2013.

وسبق لكيتا اللعب أيضاً في أولمبيك مرسيليا الفرنسي وإشبيلية وفالنسيا في إسبانيا وداليان أربين الصيني.