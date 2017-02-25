الجيش يتمسك بالمركز الرابع

وسجل كيتا (20 و73 من ركلة جزاء) فارتفع رصيد الجيش إلى 42 نقطة وتمسك بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 24 نقطة وتراجع من السابع إلى التاسع.

وقضى العربي على الكثير من آمال الوكرة في البقاء ضمن النخبة عندما هزمه 3-1.

وسجل التشيلي لويس خمينيز ( 26 و29) والنيجيري ايمواه إيزيكييل (90) أهداف العربي، وماهر يوسف (18) هدف الوكرة.

ورفع العربي رصيده إلى 26 نقطة وتقدم من المركز الثامن إلى السابع، وظل الوكرة في المركز الرابع عشر الأخير وله 14 نقطة وبات المرشح الأول للهبوط للمرة الأولى في تاريخه.

وواصل الخريطيات انتصاراته، وحقق فوزه الثالث على التوالي على حساب الشحانية المهدد بالهبوط 3-1.

وسجل المغربيان رشيد كانين (24 و73) وأنور ديبا (54) أهداف الخريطيات، ومحمد بدر سيار (59) هدف الشحانية.

ورفع الخريطيات رصيده إلى 25 نقطة وتقدم للمرة الأولى إلى المركز الثامن، وتوقف رصيد الشحانية عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر.

