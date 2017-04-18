الإسباني خورخي مدرباً مؤقتاً للأهلي القطري

ووافق المجلس بشكل رسمي على قبول استقالة المدرب القطري يوسف آدم الذي كان قد تولى تدريب الفريق في بداية الموسم بدلاً من الكرواتي لوكا بوناسيتش بسبب سوء النتائج.

وأنهى النادي الأهلي مشاركته في دوري نجوم قطر في الموسم الجاري محتلاً المركز العاشر برصيد 27 نقطة، ويستعد الفريق لملاقاة المرخية يوم الأحد القادم في المرحلة الثانية من بطولة كأس أمير قطر، وسيقود خورخي تدريبات الفريق بداية من اليوم ثم سيتولى قيادة الفريق امام المرخية.

وتقدم المدرب يوسف آدم بالشكر لإدارة النادي على ثقتها في شخصه وقدم اعتذاره على النتائج التي لم تكن على مستوى الطموح.

وقال يوسف آدم: " اتقدم بالاعتذار لجماهير النادي الأهلي على النتائج التي لم تلب طموحاتهم في الفترة السابقة في الدوري، وتمنى يوسف آدم لفريق الأهلي و لكل اللاعبين التوفيق في بطولة كأس الأمير".

وأضاف: " الظروف للأسف لم تخدم الفريق هذا الموسم في بطولة الدوري بسبب تغيير اللاعبين وعدم توفر الاستقرار والإصابات ولكن كل ما أستطيع قوله الآن أن فريق الأهلي يملك الإمكانيات الجيدة، وكان من الممكن أن يكون في مركز أفضل في الدوري ولكنه قادر على التعويض ان شاء الله".

فيما قال أحمد بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في تصريحات للموقع النادي الرسمي أن يوسف آدم يعتبر واحداً من أبناء النادي وعمل جاهداً مع الفريق في المرحلة الماضية ولم يوفق وتم قبول استقالته.