الأهلي يتجاوز الشحانية ويتقدم بخطوات ثابتة

سجّل للأهلي مشعل عبد الله (22 من ركلة جزاء) والتونسي ياسين الشيخاوي (58) وعلي فريدون (75)، وللشحانية محمد بدر سيار (71) ومشعل مبارك مدافع الأهلي (90+1 خطأ في مرمى فريقه).

ورفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة وتقدم مؤقتاً للمركز السابع، فيما بقي الشحانية في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة وتعقدت مهمته أكثر للبقاء في الدرجة الأولى.

وانتهت مواجهة الخور والعربي بالتعادل 1-1. وسجّل البرازيلي ماديسون هدف الخور (25)، وعبد الله عايش مدافع الخور هدف التعادل للعربي (48 خطأ في مرمى فريقه).

ورفع العربي رصيده إلى 27 نقطة لكنه تراجع للثامن، وظل الخور في المركز الحادي عشر مع 21 نقطة.

وتختتم مباريات الجولة السبت بمباراتي الريان مع الوكرة والخريطيات مع لخويا.