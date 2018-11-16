متابعة: مازن الريس

وتمكنت هولندا من تحقيق فوز مستحق على حساب ضيفتها فرنسا بهدفين دون رد الجمعة، لتبقي على آمالها في الصعود للصدارة.

وسجّل فينالدوم نجم ليفربول هدف المباراة الأول قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول، فيما أضاف ديباي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني (90+6).

وصار رصيد هولندا ست نقاط بفارق نقطة عن فرنسا المتصدرة، لكن الأخيرة أنهت مبارياتها في الوقت الذي ستواجه به هولندا منتخب ألمانيا الاثنين علماً أنّ ألمانيا هبطت رسمياً إلى المستوى الثاني.

مباراة فرنسا وهولندا - أبرز أحداث المباراة

(90+6) ديباي يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء.

(90+3) لوريس يتدخل وينقذ مرماه من الهدف الثاني عقب تسديدة رائعة من دي يونغ.

(83) محاولة جديدة من بابل وتسديدته تعلو المرمى.

(75) عجز فرنسي هجومي مثير للاستغراب حتى آخر ربع ساعة من المباراة.

(74) تسديدة جديدة من ديباي ولوريس نجم المباراة دون منازع.

(62) لوريس يحرم دومفريس من فرصة تسجيل هدف التعزيز.

(60) هولندا الطرف الأفضل والدفاع الفرنسي متماسك.

(50) بابل كاد يباغت فرنسا بالهدف الثاني لولا تدخل الدفاع.

(44) فينالدوم ينهي تألق لوريس ويفتتح التسجيل لصالح هولندا.

تحسن ملفت لأداء منتخب فرنسا قبل 10 دقائق من نهاية الشوط والتعادل بلا أهداف مازال قائماً.

(29) بافار كاد يباغت أصحاب الأرض بتسديدة قوية تنحرف سنتيمترات قليلة عن المرمى.

انتصاف الشوط الأول مع غياب الخطورة الحقيقية من أي من الجانبين.

(13) ديباي يهدد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مكان تواجد لوريس.

(10) فرنسا تهدد لأول مرة مرة بضربة رأس من غريزمان بين يدي سيليسن.

(2) هولندا تهدد مبكراً بعد اختراق من ديباي وتسديدة من فينالدوم يتصدى لها لوريس.

التشكيلة الرسمية لمباراة هولندا وفرنسا