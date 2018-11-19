انتهت مباراة الدنمارك مع ضيفتها جمهورية أيرلندا على وقع التعادل السلبي مساء الاثنين ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة في إطار دوري القسم الثاني من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ورفعت الدنمارك رصيدها إلى 8 نقاط فعززت موقعها في صدارة المجموعة وكانت قد ضمنت التأهل إلى القسم الأول في النسخة القادمة من دوري الأمم الأوروبية فيما وصل رصيد جمهورية أيرلندا إلى نقطتين فقط وكانت قد هبطت إلى دوري القسم الثالث.

وفي إطار دوري القسم الثاني أيضاً حقق المنتخب التشيكي فوزاً هاماً على سلوفاكيا بهدف نظيف ضمن المجموعة الأولى ووصل رصيد التشيك بذلك إلى 6 نقاط تاركة سلوفاكيا في المركز الثالث والأخيرة برصيد 3 نقاط فقط فتأكد هبوطها بالتالي للقسم الثالث.

وفي المجموعة الثالثة من دوري القسم الثالث فازت النرويج خارج ملعبها على قبرص بهدفين دون رد فيما تعادلت بلغاريا مع ضيفتها سلوفينيا (1-1).

وتأكد بذلك صعود النرويج إلى القسم الثاني بعد أن ضمنت صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين أمام بلغاريا فيما نجت قبرص من الهبوط للقسم الرابع والذي ذهبت إليه سلوفينيا بعد أن تذيلت فرق المجموعة برصيد 3 نقاط.

وفي القسم الرابع واصلت جورجيا التي ضمنت التأهل إلى القسم الثالث مسيرتها الرائعة في المجموعة الأولى بتغلبها على كازخستان (2-1) فيما تعادلت أندورا ولاتفيا سلبياً.

وتأكد تأهل مقدونيا أيضاً إلى القسم الثالث بفوزها الكبير على ضيفها منتخب جبل طارق برباعية نظيفة فتصدرت ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة وحلت أرمينيا في المركز الثاني بـ10 نقاط عقب تعادلها مع ليختنشتاين (2-2).



