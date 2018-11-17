خسر المنتخب التركي من ضيفه المنتخب السويدي بهدف دون رد ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية في إطار دوري المستوى الثاني من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

أقيمت المباراة مساء السبت في مدينة قونيا وأحرز هدف الفوز للمنتخب السويدي أندرياس غرانكفيست في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

وتجدد أمل المنتخب السويدي في حسم صدارة المجموعة والتأهل من ثم إلى دوري المستوى الأول في النسخة القادمة، حيث أصبح رصيده 4 نقاط في المركز الثاني بينما يتصدر المنتخب الروسي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط وسيلتقي الفريقان في السويد ضمن الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء القادم.

وتأكد بذلك حصول المنتخب التركي على المركز الأخير وهبوطه بالتالي إلى دوري القسم الثالث، وهي نتيجة محبطة للمنتخب الذي كان قد فشل أيضاً في التأهل إلى نهائيات كأس العالم الماضية في روسيا عام 2018.