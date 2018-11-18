ووضع إكسافر شلاغر المنتخب النمساوي في المقدمة بعد أربع دقائق من الشوط الثاني، لكن كوري إيفانز عادل النتيجة لمنتخب أيرلندا الشمالية، الهابط بالفعل، بعد ثماني دقائق لاحقة من المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثالثة في القسم الثاني.

وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل حتى مرر ماركو أرناوتوفيتش إلى لازارو، ورغم أن أول لمسة كانت سيئة، سدد اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً في الزاوية العليا من داخل منطقة الجزاء ليسجل هدفه الدولي الأول.

وأنهت النمسا، التي ضمنت من قبل المباراة احتلال المركز الثاني في المجموعة المكونة من ثلاثة فرق، مشوارها بسبع نقاط من أربع مباريات بفارق ثلاث نقاط خلف البوسنة الفائزة بالصدارة.

