وسجل هدفي المنتخب السويدي فيكتور لينديلوف وماركوس بيرج في الدقيقتين 41 و72.

وصار رصيد السويد 7 نقاط في صدارة الترتيب وبفارق المواجهات المباشرة عن روسيا التي ضمنت التواجد في المستوى الثاني في النسخة المقبلة.



وكان المنتخب التركي ثالث المجموعة 3 نقاط هبط رسمياً للمستوى الثالث في الجولة الماضية عقب خسارته من المنتخب السويد .



اسكتلندا إلى المستوى الثاني

وبلغ منتخب اسكتلندا المستوى الثاني بعد فوزه على نظيره منتخب الكيان الصهيوني 3-2، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى للمستوى الثالث.

كوسوفو تصعد للمستوى الثالث

تأهل منتخب كوسوفو إلى المستوى الثالث بعد فوزه على أذربيجان 4-0 في الجولة الأخيرة من المجموعة

الثالثة بالمستوى الرابع للبطولة، والتي شهدت أيضا تعادل مالطا مع جزر الفارو 1-1.

صربيا إلى المستوى الثاني

وانتقل منتخب صربيا إلى المستوى الثاني بعد فوزه على ليتوانيا 4-1، مؤمناً صدارة المجموعة الرابعة من المستوى الثالث. على حساب رومانيا التي فازت على الجبل الأسود 1-0