وسجل هدفي المنتخب السويدي فيكتور لينديلوف وماركوس بيرج في الدقيقتين 41 و72.
وصار رصيد السويد 7 نقاط في صدارة الترتيب وبفارق المواجهات المباشرة عن روسيا التي ضمنت التواجد في المستوى الثاني في النسخة المقبلة.
وكان المنتخب التركي ثالث المجموعة 3 نقاط هبط رسمياً للمستوى الثالث في الجولة الماضية عقب خسارته من المنتخب السويد .
اسكتلندا إلى المستوى الثاني
وبلغ منتخب اسكتلندا المستوى الثاني بعد فوزه على نظيره منتخب الكيان الصهيوني 3-2، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى للمستوى الثالث.
كوسوفو تصعد للمستوى الثالث
تأهل منتخب كوسوفو إلى المستوى الثالث بعد فوزه على أذربيجان 4-0 في الجولة الأخيرة من المجموعة
الثالثة بالمستوى الرابع للبطولة، والتي شهدت أيضا تعادل مالطا مع جزر الفارو 1-1.
صربيا إلى المستوى الثاني
وانتقل منتخب صربيا إلى المستوى الثاني بعد فوزه على ليتوانيا 4-1، مؤمناً صدارة المجموعة الرابعة من المستوى الثالث. على حساب رومانيا التي فازت على الجبل الأسود 1-0