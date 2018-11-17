متابعة: مازن الريس

اقتنصت البرتغال تعادلاً بطعم الانتصار من أرض إيطاليا 0-0 يوم السبت، لتضمن التواجد في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ولعبت البرتغال بأسلوب دفاعي معظم فترات المباراة لتقتنص التعادل الذي ضمن لها صدارة المجموعة الثالثة في المستوى الأول وبالتالي الصعود إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وبات منتخب البرتغال الذي افتقد نجمه الأول كريستيانو رونالدو أول منتخب يتأهل إلى نصف النهائي بانتظار البطاقات الثلاث الأخرى، فيما هبط منتخب بولندا إلى المستوى الثاني.

ويملك منتخب البرتغال سبع نقاط مع بقاء مباراة له مع بولندا (نقطة) فيما تملك إيطاليا التي أنهت مبارياتها (5 نقاط).



أبرز أحداث مباراة إيطاليا والبرتغال

(90+2) ضربة رأس من بيلغريني بين يدي الحارس.

(84) إنسيني يجرب حظه بتسديدة من خارج المنطقة تجاور المرمى.

(76) دوناروما يظهر وينقذ مرمى إيطاليا من كرة كارفاليو القوية.

(74) تحسن أداء البرتغال بشكل ملحوظ في آخر 10 دقائق وتسديدة خطيرة من جواو ماريو تعلو المرمى.

(62) تسديدة باريلا ترتطم بدفاع البرتغال المتماسك.

(50) محاولة جديدة لإيطاليا وهذه المرة من تشيزا الذي سدد من داخل منطقة الجزاء وأبعدت كرته لركنية.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل 0-0

كيليني لعب مباراته رقم 100 مع منتخب إيطاليا أمام البرتغال

(36) ضربة رأس من بونوتشي تنحرف عن المرمى.

(35) إيموبيلي يهدر بطريقة غريبة فرصة الهدف الأول لصالح إيطاليا.

انتصاف الشوط الأول مع هيمنة إيطالية واضحة دون تغيير في النتيجة 0-0.

(11) البرتغال تظهر للمرة الأولى بتسديدة لبروما يبعدها كيليني.

(5) فرصة هدف محقق تضيع من إيموبيلي عقب متابعته السيئة لكرة إنسيني القوية والتي تصدى لها باتريسيو ببراعة.

انطلاق المباراة

التشكيلة الرسمية قبل مباراة إيطاليا والبرتغال