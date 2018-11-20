وسجلت البرتغال أولاً عبر أندريه سيلفا 34 وعادلت بولندا بواسطة أركاديوز ميليك من ركلة جزاء 66.

وطرد من البرتغال دانيلو بيريرا 63.

وحافظت البرتغال على التعادل على الرغم من النقص العددي وخرجت بالمباراة إلى بر الأمان لتكون المنتخب الوحيد في المستوى الأول لم يتعرض للخسارة.

وكانت البرتغال ضمنت التأهل إلى نصف النهائي قبل هذه المباراة لكنها رفعت رصيدها إلى 8 نقاط، أمام إيطاليا 5 وبولندا 2.

هولندا سويسرا وإنكلترا والبرتغال هم أضلاع المربع الذهبي للمستوى الأول من هذه البطولة القارية الجديدة، والذي تستضيفه البرتغال في 5 و6 حزيران/يونيو، على أن تقام المباراة النهائية هناك أيضاً في التاسع منه، على غرار مباراة المركز الثالث. حسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي للعبة السبت مشيراً إلى أن القرار سيتم تأكيده خلال اجتماعه في دبلن في الثالث من كانون الأول/ديسمبر المقبل وهو اليوم الذي سيتم خلاله سحب القرعة

ومنذ خروجها على يد الأوروغواي (1-2) في الدور ثمن النهائي في مونديال روسيا، لم تخسر البرتغال أي مباراة سواء رسمية أو ودية من أصل خمس بقيادة مدربها فرناندو سانتوس وغياب نجمها كريستيانو رونالدو حيث حققت ثلاثة انتصارات (اسكتلندا 3-1 ودياً، إيطاليا وبولندا في دوري الأمم) وتعادلين مع إيطاليا في المسابقة القارية وكرواتيا وصيفة بطلة العالم 1-1 ودياً.