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سيسعى المنتخب الايطالي (4 نقاط) لوضع ضغوط كبيرة على ضيفه البرتغالي المتصدر (6 نقاط) من خلال تحقيق الفوز وبالتالي افتكاك الصدارة ولو مؤقتاً، لأنّ البرتغال ستستقبل بولندا (نقطة واحدة) في آخر مواجهات المجموعة الثالثة، في حين سيكون "الآتزوري" معفى في الجولة الختامية نظراً لاستكماله جميع مبارياته.

مباراة ايطاليا والبرتغال يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول فيه ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة.

المباراة التوقيت (مكة المكرمة) الملعب القناة الناقلة ايطاليا-البرتغال 22:45 سان سيرو (ميلانو) HD2

البث المباشر لمباراة ايطاليا والبرتغال عبر الإنترنت

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