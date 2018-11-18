نهاية المباراة بفوز إنكلترا 2-1.

د 85- هاري كاين يتابع كرة أمام المرمى ويسجل التقدم 2-1 لإنكلترا.

د 82- فيدا يرسل رأسية كرواتية قوية أنقذها لينغارد.

د 78- جيسي لينغادر بديل الشوط الثاني في صفوف إنكلترا يسجل التعادل من كرة لعبها هاري كاين وجاءت سهلة للاعب يونايتد.

د 76- مرتدة خطرة لكرواتيا تباطأ فيها الهجوم الكرواتي فضاعت بلا طائل.

د 61- بيرزيتش كاد أن يضيف الثاني لو أن كرته انحرفت بجانب القائم البعيد.

د 57- اندريج كراماريتش يسجل الهدف الأول لكرواتيا بعد أن تلاعب بدفاع الإنكليز، وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء.

د 51- هجمة خطرة ومدروسة من قبل كرواتيا لعبها بيرزيتش بالعرض لكن مدافع إنكلترا غوميز أبعدها قبل أن تصل إلى مرمى بيكفورد.

بداية الشوط الثاني مع دخول بريكالو بدلاً من أنتي ريبتش في صفوف كرواتيا.

نسبة سيطرة إنكلترا بلغت 61% مقابل 39 لكرواتيا في الشوط الأول.

انتهاء الشوط الأول بتعادل المنتخبين سلبياً وبهذه النتيجة تواصل اسبانيا تصدر المجموعة والتأهل، فيما تحتل إنجلترا المركز الثاني وكرواتيا المركز الثالث الذي يعني الهبوط للمستوى الثاني.

د35- كرواتيا تنجح في امتصاص الحماس الانجليزي وتجاوزه بأمان وتخفيف الضغط على نحو ملحوظ، لتتعادل في هذه اللحظات كفتي الفريقين في وسط الميدان مع تحسن في أداء المنتخب المضيف دون فرص حقيقية في حين أهدر رجال المدرب ساوثغيت فرصاً بالجملة للتقدم.

د26-تبديل مبكر​​​​​: خروج فيرساليكو بسبب الإصابة ودخول أنطونيو ميليتش مكانه في تبديل مبكر.

مع انتصاف الشوط الاول، انجلترا تسيطر على الملعب طولاً وعرضاً وتتفوق على نحو واضح لاسيما في عامل السرعة والاختراقات من ستيرلنج وراشفورد وتمريرات كاين، إلا أن صحوة الحارس كالينيتش والمدافع فرساليكو أبقت كرواتيا في أجواء اللقاء.

د16- ستيرلنج ينفرد مجدداً ويتصدى كالينيتش الذي تابع التألق متصدياً لتسديدة هاري كاين الذي تابع على دفعتين دون جدوى مهدراً فرصة حقيقية للتقدم.

د11 - رحيم ستيرلنج ينطلق منفرداً بتمريرة من هاري كاين إلا أن تسديدة نجم سيتي تصدى لها الحارس كالينيتش ببراعة محولاً إياها إلى ركنية لم تثمر.

د1- كرواتيا تطلق ضربة البداية للمباراة وسط حماس لافت من الطرفين منذ اللحظات الأولى.

رسالة قبل البداية بنصف ساعة

تشكيلة كرواتيا الرسمية

كالينيتش، جيدفاي، فيدا، لوفرين، فرساليكو، بروزوفيتش، فلاسيتش، مودريتش، بيرسيتش، كراماريتش، ريبيتش

تشكيلة انجلترا الرسمية

بيكفورد، ووكر، تشلويل، ستونز، غوميز، ، داير، ديلف، باركلي، راشفورد، كاين، سترلينج

