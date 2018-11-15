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دوري أبطال أوروبا
دوري الأمم الأوروبية

موعد البث المباشر لمباراة هولندا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية

مباراة هولندا وفرنسا ضمن المستوى الأول لمباريات المجموعة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية متاحة حصرياً في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

AFP

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وتبحث فرنسا بطلة العالم عن نقطة التعادل أمام مضيفتها هولندا لتحسم الجمعة بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وحققت فرنسا المنتشية من تتويجها الثاني بلقب المونديال الصيف الماضي في روسيا، بداية جيدة، فتعادلت مع ألمانيا خارج ملعبها سلبا، ثم فازت على ضيفتها هولندا 2-1 قبل أن تسقط ألمانيا الشهر الماضي 2-1 في باريس في ظل تألق مهاجمها اليافع كيليان مبابي.

في المقابل، عوضت هولندا بدايتها البطيئة بفوز ساحق على ضيفتها ألمانيا 3-صفر، لترفع رصيدها إلى ثلاث نقاط، وهي تحتاج إلى التغلب على فرنسا الجمعة في روتردام بحال أردات الابقاء على آمال التأهل، علما بأن المباراة الأخيرة في المجموعة تجمع في 19 الحالي بين هولندا وألمانيا التي فقدت الأمل بالتأهل.

موعد مباراة هولندا وفرنسا سيكون متاحاً في بث مباشر يوم الجمعة 16 نوفمبر في تمام الساعة 22:45 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة عبر قناة HD6.

التقديم الفني الكامل لمباراة هولندا وفرنسا

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