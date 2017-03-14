يوفنتوس يكرر تفوقه ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا

وسجل هدف يوفي الوحيد الأرجنتيني باولو ديبالا من ركلة جزاء في الدقيقة 42 من عمر المباراة.

وانضم يوفنتوس وليستر سيتي (الذي فاز على إشبيلية 2-0) إلى أندية ريال مدريد حامل اللقب وبرشلونة الإسبانيين، بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين.

وتبقى مواجهتان في ثمن النهائي الأربعاء بين موناكو الفرنسي ومانشستر سيتي الإنكليزي (3-5 ذهاباً)، وأتلتيكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني (4-2 ذهاباً).

على ملعب "يوفنتوس ستاديوم" وأمام 40 ألف متفرج، تابع فريق المدرب ماسيميليانو أليغري مشواره الناجح على ثلاث جبهات، الدوري والكأس والأبطال.

وتعرض مرمى كاسياس لضغط مبكر بمحاولتين للأرجنتيني ديبالا في أول 5 دقائق.

وبقي المضيف مسيطراً حتى نهاية الشوط الأول عندما حصل على ركلة جزاء بعد تسديدة قريبة من الأرجنتيني غونزالو هيغواين صدها الظهير الأوروغوياني المخضرم ماكسيميليانو بيريرا، فطرده الحكم واحتسب ركلة جزاء سددها ديبالا في الزاوية اليسرى المعاكسة لخيار كاسياس (42).

وجاءت الأهداف الأربعة الأخيرة التي سجلها ديبالا من علامة الجزاء.

وتكرر سيناريو مباراة الذهاب عندما أكمل بورتو المباراة بعشرة لاعبين منذ شوطها الأول إثر طرد البرازيلي اليكس تيليس.

وصعبت مهمة بورتو في الشوط الثاني، ومن خطأ دفاعي لبن عطية أهدر سواريس مواجهة خالصة مع الحارس المخضرم بوفون سددها إلى جانب القائم الأيسر (50).

وبرغم النقص العددي بدا بورتو أفضل في أول ربع ساعة فيما بحث يوفنتوس عن المرتدات بانتظار نهاية المباراة وتأهله رسمياً.