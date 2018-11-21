غادر كيليان مبابي، المباراة التي فاز بها منتخب فرنسا ودياً أمام أوروغواي 1-صفر، بعد اصابته في كتفه الأيمن (الدقيقة 34).

ومن داخل أروقة ملعب المباراة بين فرنسا وأوروغواي، شوهد الطبيب المختص في جراحة العظام صاحب الشهرة العالمية، إيريك رولان، إلى جانب مبابي قبل اصطحابه للمستشفى أين قام بالفحوصات الطبية اللازمة دون الإعلان عن النتائج.

وأوضح مدرب فرنسا ديدييه ديشان بعد المباراة "عانى من آلام في كتفه بعد سقوطه ويجب أن يخضع للفحوص "، مطمئناً بأنه لا ضرورة للمبالغة في القلق، لكنه استطرد بأن ما قاله ليس خبرا ً"مطمئناً بالضرورة، ولا مقلقاً"، ما يعني أن الفحوص ستحدد حجم الاصابة.

ومن جهته، كشف زميله المهاجم أنطوان غريزمان أن مبابي "وضع يديه على الأرض، وانزلقت يده. شعر بشيء ما. لا أعرف أكثر من ذلك، سيخضع للفحوص وسنرى".

في الطرف الآخر، اهتز الجميع عند مغادرة نيمار مباراة منتخب بلاده أمام الكاميرون (لعب 5 دقائق) لكن نجم الـ"سيليساو" نشر تغريدة عبر حسابه في أنستغرام مؤكداً بأنه بخير قائلاً: "أشكركم على رسائلكم، وأشكركم على تمنياتكم لي بالشفاء، أعتقد بأن الإصابة ليست خطيرة".

وأضاف نيمار: "قمنا بعمل رائع إلى حد الآن، المباريات الأخيرة كانت مهمة لكي نتعافى من نكسة المونديال، سنكون أقوياء للبحث دائماً عن الأفضل".

وسيكون باريس سان جيرمان في مواجهة مرتقبة مع ليفربول الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 في بارك دي برانس بالعاصمة باريس.