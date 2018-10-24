وخرج موناكو من سلسلة النتائج السيئة التي أدت إلى إقالة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، وتعيين نجمه المهاجم الفرنسي السابق تييري هنري بدلا منه.

وخاض فريق الإمارة المباراة في غياب مهاجمه الكولومبي راداميل فالكاو الذي تعرض لإصابة عضلية خلال المباراة ضد ستراسبورغ والتي خسرها موناكو 1-2 السبت.

وافتتح المهاجم موسى سيلا التسجيل للضيوف اثر تمريرة أرضية متقنة من الروسي الكسندر غولوفين الذي قاد هجمة مرتدة، وأرسلها سيلا الى يمين الحارس الكرواتي كارلو ليتيتسا لحظة خروجه لملاقاته (32).

وعادل المهاجم البرازيلي ويسلي بكرة رأسية رفعها لاعب الوسط الدولي البلجيكي هانز فاناكن من خارج المنطقة وحولها ويلسي الى يمين الحارس لويك بادياشيلي (40).

وكان موناكو خسر في الجولة الأولى على أرضه أمام أتلتيكو مدريد 1-2، ثم سقط بثلاثية نظيفة خارج ملعبه في الجولة الثانية أمام مضيفه بوروسيا دورتموند. فيما خسر بروج أمام كل من ضيفه بوروسيا دورتموند صفر-1 ومضيفه أتلتيكو مدريد 1-3 في الجولتين الأولى والثانية تواليا.