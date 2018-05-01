نافاس: "قدمنا مباراة كبيرة وحققنا هدفنا"

أكد الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد الإسباني أن فريقه قدم مباراة كبيرة واستحق التأهل إلى النهائي على الرغم من الصعوبات التي واجهها أمام بايرن ميونيخ خاصة في الدقائق الأخيرة من مواجهة العودة ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي انتهت على وقع التعادل (2-2).

وقال نافاس أنا سعيد جداً فقد قدمنا مباراة كبيرة ووصلنا الآن إلى النهائي وكان هذا هو هدفنا من بداية انطلاق البطولة هذا الموسم، وأكد في الوقت ذاته أن مواجهة بايرن ميونيخ، أمر بالغ الصعوبة فهو فريق كبير يضغط دائماً من أجل تحقيق الفوز وهذا ما حدث في مواجهة الليلة.

واستطرد نافاس قائلاً: "في نهاية الأمر كنا جيدين وحسمنا تأهلنا إلى المباراة النهائية، نعم دافعنا بقوة وصراحة في نهاية المباراة ولكن هذه هي كرة القدم، لأننا لو كنا فقدنا سيطرتنا على اللقاء لكنا واجهنا صعوبات كبرى".

واختتم حارس مرمى المنتخب الكوستاريكي قائلاً: "أنا سعيد جداً من أجل كريم بنزيمة أدى مباراة رائعة واستحق أن يسجل هدفين لقد عمل بجد وتعرض لانتقادات في بعض الأحيان ولكنه حافظ على رأسه مرفوعة وعلى ثقته بنفسه".

وكان كيلور نافاس هو أفضل لاعبي الريال على الإطلاق في أمسية مواجهة البايرن، وأنقذ العديد من التصويبات الخطرة التي أطلقها لاعبو الفريق الألماني طوال مباراة الإياب، حيث سدد لاعبو العملاق البافاري 13 تسديدة على مرمى الريال نجح في التصدي لثماني تسديدات بالغة الخطورة في مقابل 5 تسديدات أخرى ذهبت خارج القائمين والعارضة.

ويعد نافاس هو أحد الأسباب الرئيسية في تواجد الفريق الملكي في المباراة النهائي لدوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي والسادسة عشرة في تاريخ الفريق الملكي، بفضل تألقه في جميع مباريات الفريق خاصة في الأدوار النهائية من البطولة على الرغم من الأخبار الواردة عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنكليزي.