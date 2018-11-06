متابعة: مازن الريس

ازداد وضع "مجموعة الموت" تعقيداً عقب تعادل باريس سان جيرمان الفرنسي ومضيفه نابولي 1-1 الثلاثاء في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح الإسباني بيرنات التسجيل لصالح باريس سان جيرمان (45+1) قبل أن يعدل إنسيني النتيجة من ركلة جزاء (62).

باريس سان جيرمان ونابولي التغطية الخاصة

د (85) مبابي يهدر بطريقة غريبة هدف الفوز.

د (72) الإسباني بيرنات يطالب بركلة جزاء والحكم الهولندي كويبرس يتجاهل الحالة.

هدف (62) إنسيني يدرك التعادل من ركلة جزاء (مشكوك بصحتها بسبب احتمال وجود كاييخون في موقف تسلل).

د (60) بوفون يبعد كرتين خطيرتين لنابولي توالياً ليصبح نجم المباراة بلا منازع.

د (56) نيمار يطالب بركلة جزاء بسبب المسك دون إصغاء من الحكم.

عدة فرص خطيرة جداً لنابولي حتى الدقيقة 55 لكن بوفون والدفاع الباريسي في الموعد.

د (50) بوفون يتصدى ببراعة لتسديدة ميرتينز المباغتة.

هدف (45+1) مبابي يقوم بمجهود فردي رائع ويمرر الكرة للإسباني بيرنات الذي يضعها بسهولة في الشباك.

د (44) إنسيني يهدر فرصة لنابولي في أواخر الشوط الأول بتسديدة تخرج لركنية عقب ارتطامها بالبرازيلي تياغو سيلفا.

د (36) دي ماريا يسدد كرة من خارج المنطقة بين يدي أوسبينا.

د (30) الحذر هو السمة السائدة على أداء نابولي وباريس سان جيرمان والنتيجة لا تزال على حالها وسط غياب الفرص الحقيقية.

د (24) البلجيكي ميرتينز جرّب مباغتة الإيطالي بوفون لكن كرته تخطئ المرمى.

باريس سان جيرمان الطرف الأفضل في أول ربع ساعة.

د (12) الكولومبي أوسبينا حارس نابولي يسبق نيمار على كرة عرضية خطيرة.

الإيطالي فيراتي يفتتح فرص المباراة مع الدقيقة الخامسة لكن كرته ترتطم بالدفاع.