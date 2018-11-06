متابعة: مازن الريس
ازداد وضع "مجموعة الموت" تعقيداً عقب تعادل باريس سان جيرمان الفرنسي ومضيفه نابولي 1-1 الثلاثاء في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وافتتح الإسباني بيرنات التسجيل لصالح باريس سان جيرمان (45+1) قبل أن يعدل إنسيني النتيجة من ركلة جزاء (62).
باريس سان جيرمان ونابولي التغطية الخاصة
- د (85) مبابي يهدر بطريقة غريبة هدف الفوز.
- د (72) الإسباني بيرنات يطالب بركلة جزاء والحكم الهولندي كويبرس يتجاهل الحالة.
- هدف (62) إنسيني يدرك التعادل من ركلة جزاء (مشكوك بصحتها بسبب احتمال وجود كاييخون في موقف تسلل).
- د (60) بوفون يبعد كرتين خطيرتين لنابولي توالياً ليصبح نجم المباراة بلا منازع.
- د (56) نيمار يطالب بركلة جزاء بسبب المسك دون إصغاء من الحكم.
- عدة فرص خطيرة جداً لنابولي حتى الدقيقة 55 لكن بوفون والدفاع الباريسي في الموعد.
- د (50) بوفون يتصدى ببراعة لتسديدة ميرتينز المباغتة.
- هدف (45+1) مبابي يقوم بمجهود فردي رائع ويمرر الكرة للإسباني بيرنات الذي يضعها بسهولة في الشباك.
- د (44) إنسيني يهدر فرصة لنابولي في أواخر الشوط الأول بتسديدة تخرج لركنية عقب ارتطامها بالبرازيلي تياغو سيلفا.
- د (36) دي ماريا يسدد كرة من خارج المنطقة بين يدي أوسبينا.
- د (30) الحذر هو السمة السائدة على أداء نابولي وباريس سان جيرمان والنتيجة لا تزال على حالها وسط غياب الفرص الحقيقية.
- د (24) البلجيكي ميرتينز جرّب مباغتة الإيطالي بوفون لكن كرته تخطئ المرمى.
- باريس سان جيرمان الطرف الأفضل في أول ربع ساعة.
- د (12) الكولومبي أوسبينا حارس نابولي يسبق نيمار على كرة عرضية خطيرة.
- الإيطالي فيراتي يفتتح فرص المباراة مع الدقيقة الخامسة لكن كرته ترتطم بالدفاع.
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الفريق
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لعب
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النقاط
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ليفربول
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4
|
6
|
نابولي
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4
|
6
|
باريس سان جيرمان
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4
|
5
|
النجم الأحمر
|
4
|
4