نابولي لإظهار شخصيته أمام بطل دوري أبطال أوروبا

يحتل نابولي المركز الثالث في الدوري الإيطالي بفارق 9 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، إلا أنّه صاحب أقوى هجوم (57 هدفاً في 24 مباراة) في "سيري أ"، في ظل التألق المستمر للبلجيكي دريس مرتنس صاحب 16 هدفاً في الدوري.

ولم يذق نابولي طعم الخسارة في آخر 18 مباراة له في جميع المسابقات، ويقدم لاعبو المدرب ماوريتسيو ساري أداءً جماعياً لافتاً، برغم انتقال هدافه السابق الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى يوفنتوس، وقد يعول ساري على المهاجم البولندي العائد من إصابة قوية أركاديوش ميليك.

ويبدو ريال مدريد مرشحاً لفرض واقعيته على ضيفه الإيطالي في ملعب "سانتياغو برنابيو"، إذ يتصدر الدوري الإسباني بفارق نقطة عن غريمه برشلونة ويملك مباراتين مؤجلتين.

والتقى الفريقان مرة واحدة قارياً في الدور الأول من نسخة 1988 عندما كانت البطولة تحت اسم كأس الأندية الأوروبية البطلة، إذ فاز الريال ذهاباً 2-صفر ثمّ حسم التعادل الإيجابي 1-1 لقاء العودة في إيطاليا ليمر "الميرينغي" للدور التالي.

يرى المهاجم الإسباني خوسيه كايخون الذي حمل ألوان ريال مدريد سابقاً، أنّه حان الوقت ليكشر نابولي عن أنيابه: "ستكون عودة مميزة لبرنابيو، هذا منزلي وسأظهر دوماً امتناني للمشجعين".

وتابع: "نحن في حالة تصاعدية، ولدينا الكثير من اللاعبين الشبان، نريد أن نتقدم خطوة ونصبح بين كبار أوروبا".

وحلّ ريال مدريد ثانياً في مجموعته خلف بوروسيا دورتموند الألماني، فيما تصدر نابولي بفارق 3 نقاط أمام بنفيكا البرتغالي.

لكن مهمة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قد تكون شاقة بحال غياب هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم.

وتدرب رونالدو الاثنين بعيداً عن باقي اللاعبين، وسط تقارير صحافية عن تعرضه لإصابة طفيفة على مستوى الفخذ خلال الفوز على أوساسونا (3-1) السبت في الدوري المحلي.