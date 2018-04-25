موقعة نارية بين بايرن ميونيخ وضيفه ريال مدريد في ذهاب نصف النهائي

مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ - معلومات البث المباشر

أعترف يوب هاينكيس مدرب بايرن ميونيخ بصعوبة المواجهة وقال يجب أن نكون موضوعيين وندرك جيدا بأننا نلعب ضد فريق كبير لديه خبرة دولية كبيرة بالإضافة إلى أنه بطل النسخة السابقة من دوري الأبطال.

كما أكد مدافع بايرن ميونيخ جيروم بواتينغ أن فريقه يريد أن يلعب بطريقته الخاصة ويقدم أفضل مستوى لديه.

في المقابل أكد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان بأن فريقه سيواجه خصما صعبا للغاية. فقد قام يوب هاينكيس بتغييرات كبيرة ومهمة في بايرن ميونيخ، وجعله في قمة مستواه. ووصف زيدان المدرب البافاري بالعظيم وأكد أنه يكن له كل التقدير والاحترام.

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