موعد مباريات دوري أبطال أوروبا 2017 - 2018 - الدور ربع النهائي

إعداد: مازن الريس

ووضعت القرعة الفرق المرشحة للقب في اختبارات لا تقبل القسمة على اثنين، إذ سيلتقي ريال مدريد ويوفنتوس، ومانشستر سيتي وليفربول في أقوى مواجهات ربع النهائي، بينما كانت القرعة جيدة منطقياً بالنسبة إلى بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني.

جدول قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2017 - 2018

وستلعب مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الثالث والرابع من نيسان/أبريل على أن تلعب مباريات العودة في العاشر والحادي عشر من الشهر نفسه.

وفي هذا الجدول ندرج ما أفرزته قرعة ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2017 - 2018 علماً أنّ مباراة الذهاب ستقام على أرض الفريق الأول.

جدول مباريات الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا 2017 - 2018 قرعة وموعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2017 - 2018 هذا الموسم الفريق الأول الفريق الثاني موعد مباريات الذهاب موعد مباريات العودة ليفربول مانشستر سيتي الإنكليزي 4 نيسان/أبريل 10 أبريل يوفنتوس الإيطالي ريال مدريد الإسباني 3 نيسان/أبريل 11 أبريل برشلونة الإسباني روما الإيطالي 4 نيسان/أبريل 10 أبريل إشبيلية الإسباني بايرن ميونيخ الألماني 3 نيسان/أبريل 11 أبريل



نظام قرعة دوري أبطال أوروبا 2017 - 2018

ونص نظام قرعة دوري الأبطال على إمكانية التقاء أي فريق بآخر مهما كان اسمه أو بلده أو تاريخه.

ولم يسمح نظام قرعة دوري أبطال أوروبا 2017 - 2018 بوجود أي أفضلية لفريق على آخر لكن القرعة وقفت منطقياً بجانب بايرن ميونيخ تحديداً وهو عامل عائد للحظ لا أكثر، دون الاستهانة بإشبيلية الذي أخرج مانشستر يونايتد في أولد ترافورد.



