يشهد أولد ترافورد موقعة ملتهبة تتمثل في مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس ضمن مباريات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا في جولته الثالثة وستكون المباراة متاحة حصرياً عبر شاشات وخدمات beIN SPORTS المختلفة.

يتصدر يوفنتوس المجموعة الثامنة من انتصارين وست نقاط أمام مانشستر يونايتد الثاني بأربع نقاط وسيكون بالتالي عنوان اللقاء صدارة المجموعة.

تشهد صفوف يوفنتوس عودة نجمه كريستيانو رونالدو من الإيقاف فيما يحوم الشك حول جهوزية سامي خضيرة.

أما مانشستر يونايتد فيعاني بدوره من الشك حول جهوزية مروان فيلايني وماركوس راشفورد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس سيكون يوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساء عبر قناة HD1 وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

لقراءة التقديم الفني للقاء اضغط هنا