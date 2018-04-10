موعد قرعة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2017 - 2018 (الدور نصف النهائي)

إعداد - مازن الريس

ساعات قليلة على سحب قرعة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2017 -2018 بعد انحصار أسماء الفرق التي ستصل إلى نصف النهائي بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ، وليفربول وروما.



ما هو توقيت موعد قرعة دوري أبطال أوروبا؟

حدّد مسبقاً توقيت قرعة دوري أبطال أوروبا في دورها نصف النهائي يوم الجمعة المقبل في الثالث عشر من نيسان/ أبريل 2018 الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة و12 بتوقيت وسط أوروبا.

وسيقوم بموقعنا بتغطية خاصة لقرعة دوري أبطال أوروبا.

موعد قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الحدث التوقيت المكان قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 13 - 4 - 2018 الثالثة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة نيون - سويسرا

نظام قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ينص نظام قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على إمكانية لعب أيّ فريق مع فريق آخر، وقد التغت منذ ربع النهائي القوانين التي منعت التقاء فريقين من ذات البلد أو أصحاب الصدارة مع بعضهما البعض وحتى أصحاب المركز الثاني ضد بعضهم إضافة إلى المتصدر ووصيفه من ذات المجموعة والتي كانت متبعة في ثمن النهائي.

وتلعب مباريات الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من نيسان/أبريل والعودة في الأول والثاني من أيار/مايو.

وقد تشهد قرعة دوري أبطال أوروبا مواجهات نارية بعد مفاجآت إياب ربع نهائي المسابقة.



ما هي نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؟

يوفنتوس 0 - 3 ريال مدريد العودة ريال 1 - يوفنتوس 3

ليفربول 3 - 0 مانشستر سيتي العودة سيتي 1 - 2 ليفربول

إشبيلية 1 - 2 بايرن ميونيخ العودة بايرن 0 - 0 اشبيلية

برشلونة 4 - 1 روما العودة روما 3 - 0 برشلونة

ما هي الفرق المرشحة إلى نصف النهائي والقرعة المتوقعة؟

باتت أندية ريال مدريد وبايرن ميونيخ رسمياً في قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لتبشر القرعة بمواجهات منتظرة مهما كانت أسماء الفرق المتبارية.

وفي حال التقاء ريال مدريد بروما فإنّ المواجهة لا تحتاج للكثير من الشرح نظراً لقوة الفريق الذي أنهى احتمالية إقامة الكلاسيكو أما مباراة ليفربول وبايرن فستكون واعدة جداً نظراً لقلة المباريات بين الفريقين، وعودة كلوب للقاء يوب هاينكس.

احتمال القرعة الثاني قد يسفر عن التقاء ريال مدريد وبايرن ميونيخ وهنا سنعود بالتاريخ إلى قرابة السنة فقط عندما أخرج الملكي البافاري من ربع نهائي النسخة الفائتة، وسيتصدر لقاء صلاح وفريقه السابق في حال لعب روما وليفربول.

الاحتمال الثالث لقرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ينص على امكانية التقاء ريال مدريد مع ليفربول ليحاول الفريق الإنكليزي الرد على الملكي الذي أخرجه من دور المجموعات 2014- 2015، أما مباراة بايرن ميونيخ وروما فهي واعدة جداً بعدما فرض روما نفسه.

متى وأين سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2018؟

سيجري نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 في السادس والعشرين من أيار/مايو المقبل في العاصمة الأوكرانية كييف.