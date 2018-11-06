مشاهدة مباراة ليفربول ومضيفه النجم الأحمر ببلغراد تتابعونها مباشرة وحصرياً على قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت بجودة عالية على beIN CONNECT.

مشاهدة مباراة ليفربول القادمة في دوري ابطال اوروبا

البث المباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر

ولمن ستفوته مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول يمكنه متابعة التغطية الخاصة على موقعنا، والتي ستشمل أبرز الأحداث مع الأرقام والفيديو.

التغطية الخاصة

د (46) يد ميلنر تحرم مارين من إضافة الهدف الثالث والحكم لا يعلن عن شيء.

النجم الأحمر يسيّر المباراة على طريقته وسط تمركز جيد في الخلف ليحافظ على تقدمه مع نهاية الشوط الأول.

د (33) ليفربول يكثف هجماته إلا أنّ تمركز دفاع النجم الأحمر الجيد يحرم لالانا من تذليل الفارق.

د (30) المصري محمد صلاح يظهر للمرة الأولى بتسديدة من حافة منطقة الجزاء تعلو المرمى.

هدف (29) مفاجأة النجم الأحمر مع هدف رائع لبافكوف.

هدف (22) بافكوف يفتتح التسجيل من ضربة رأس.

د (20) ستوريدج يظهر مجدداً بتسديدة خطيرة ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية.

د (17) ستوريدج يضيع فرصة هدف محقق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

د (15) أخطر فرص المباراة تأتي من سافيتش الذي سدد فوق المرمى.

د (9) الألماني مارين يهدد مرمى ليفربول لكن البرازيلي أليسون في المكان المناسب.

الدقيقة (8) كرة على الطائر من ميلنر تخطئ المرمى.

بداية متوازنة في أول خمس دقائق من مباراة ليفربول والنجم الأحمر.

موعد مباراة ليفربول القادمة سيكون الان الثلاثاء 6 نوفمبر في تمام الساعة 20.55 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ليفربول والنجم الأحمر تتابعونها في بث مباشر الان على قناة beIN SPORTS HD1.

التشكيلة الرسمية قبل المباراة

كما يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر مباشر وبدون تقطيع على الانترنت عبر beIN CONNECT.

يطمح ليفربول إلى تحقيق فوز ثالث في المجموعة مقابل خسارة وحيدة للاستمرار في تصدر المجموعة التي تضم أيضاً باريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي.