مشاهدة مباراة ليفربول وروما بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS

سيكون البث المباشر لمباراة ليفربول وروما يوم الأربعاء تحت أنظار عشاق كرة القدم في العالم وليس فقط في إيطاليا وإنكلترا أولاً لأنها موعد أوروبي خاص، وثانياً لمعرفة ما إذا كان النادي الإيطالي قادر على تكرار معجزته مع برشلونة وذلك بعد خسارته ذهاباً 5-2 على أرض الريدز.

مباراة روما وضيفه ليفربول تأتي هي مباراة العودة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

• مباراة روما وليفربول متاحة في بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بدءاً من الساعة 21:45 بتوقيت مكّة المكرمة.

• كما يمكنكم متابعة المباراة عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

تقديم اللقاء:

يعود ليفربول الانكليزي الى الملعب الأولمبي في روما الذي شهد تتويجه بلقبين من أفضل ألقابه القارية، عندما تغلب على بوروسيا مونشنغلاباخ الالماني 3-1 في المباراة النهائية لعام 1977، ثم ظفر على الملعب ذاته بلقبه الرابع عام 1984 على حساب روما بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 1-1.

ونال ليفربول اللقب ايضا اعوام 1978 على ملعب ويمبلي في لندن، و1981 على ملعب بارك دي برانس في باريس، و2005 على ملعب اتاتورك في اسطنبول في النهائي المثير على حساب ميلان عندما قلب تخلفه بثلاثية نظيفة في الشوط الاول الى تعادل 3-3 في نهاية الوقت الأصلي ثم الاضافي، ليحسم اللقب بركلات الترجيح 3-2.

وخطا ليفربول خطوة كبيرة نحو بلوغ النهائي الثامن في تاريخه في المسابقة والأول منذ 2007، عندما حسم مباراة الذهاب 5-2.



إجراءات امنية مشددة



وتقام مباراة الأربعاء وسط إجراءات أمنية مشددة بسبب اعمال الشغب التي حصلت قبل مباراة الذهاب والتي تسبب بها قسم من جمهور روما بعد اعتداء على مشجعي ليفربول، ما أسفر عن تعرض شون كوكس، وهو مشجع ايرلندي في الثالثة والخمسين من عمره وأب لثلاثة أولاد، لاصابة خطيرة في رأسه وهو ما زال راقداً في غيبوبة بأحد مستشفيات المدينة.

وأوقفت السلطات الإنكليزية مشجعين إيطاليين للاشتباه في محاولتهما القتل، وناشد أسطورة روما فرانشيسكو توتي بـ"اللعب النظيف والضيافة واحترام خصومنا".

وبدوره، ناشد المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب جمهور النادي يوم الجمعة الماضي بأن يحسن التصرف في العاصمة الإيطالية، وتجنب العنف ومحاولة الثأر لكوكس، مشيراً إلى أن نصيحته للمشجعين هي الابتعاد عن المشاكل.

وتلقى كلوب ضربة موجعة الاثنين باعلان مساعده البوسني-الصربي زيليكو بوفاتش تنحيه عن منصبه حتى نهاية الموسم لاسباب شخصية.



في المقابل، يبدو أن مدرب روما أوزيبيو دي فرانشيسكو سيفتقد لخدمات لاعب وسطه الهولندي كيفن ستروتمان بسبب اصابة في ساقه تعرض لها في مباراة الذهاب.

وفاز روما بلقبه الأخير من أصل ثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي عام 2001، ويتعين عليه تكرار "ريمونتا" أخرى للوصول إلى النهائي الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه.



