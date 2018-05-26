تفاصيل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول

15: تصويبة رونالدو القوية تمر قريبة من شباك ليفربول

ليفربول دخل جيداً في صلب الموضوع، التهديد متواصل على حصون ريال مدريد

بداية مشوقة لمباراة النهائي والمواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات

بداية المباراة ...

التشكيلة الأساسية لفريق ريال مدريد

التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول

وصول الفريقين إلى ملعب المباراة النهائية

ستكون مباراة ريال مدريد وليفربول منقولة في بث مباشر عبر قنوات HD1 و HD3 و HD4 و HD11 في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكّة المكرّمة.

مباراة ريال مدريد وليفربول حصرياً على beIN SPORTS

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتتيح خدماتنا الاستثنائية لكم إمكانية البقاء على تماس مع الحدث أينما كنتم، إذ باستطاعتكم المشاهدة على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية وPlayStation وXbox وChromecast.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

اقرأ أيضاً