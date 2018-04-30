مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS

يستأثر البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ يوم الثلاثاء بالأنظار بين عملاقي الكرة في إسبانيا وألمانيا، حيث تنتظر جماهير النادي البافاري ردة فعل من لاعبيها بعد الخسارة 1-2 ذهاباً، في حين تأمل جماهير الميرنغي بالاستمرار في السير بثبات نحو لقب ملكي ثالث في أمجد الكؤوس.

مباراة ريال مدريد وضيفه بايرن ميونيخ تأتي في إطار نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وهي مواجهة باتت كلاسيكية بين الفريقين.

• مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ متاحة في بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD1 بدءاً من الساعة 21:45 بتوقيت مكّة المكرمة.

• كما يمكنكم متابعة المباراة عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

تقديم المباراة:

ريال مدريد يأمل في تكرار سيناريو الموسم الماضي وبلوغ نهائي أمجد الكؤوس الثالثة تواليا والـ16 في تاريخه.

وللمرة الثانية في غضون 12 شهراً، يعود ريال إلى "سانتياغو برنابيو" وهو متقدم على بايرن ميونيخ 2-1، لكن هذه المرة في دور الأربعة عوضاً عن ربع النهائي، وبالتالي يأمل بأن يجدد تفوقه على العملاق البافاري الذي خسر الإياب الموسم الماضي في مدريد بنتيجة كبيرة 2-4 بعد التمديد بعدما انتهى الوقت الأصلي لصالح بطل ألمانيا 2-1.

ويقف التاريخ ضد بايرن إذ لم ينجح سوى فريق واحد في تاريخ المسابقة القارية في تعويض خسارته ذهاباً على أرضه وبلوغ النهائي، وهو أياكس امستردام الهولندي الذي خسر على أرضه في موسم 1995-1996 ضد باناثينايكوس اليوناني 0-1 ثم فاز إياباً على ملعب الأخير 3-0.

وبعدما أصبح الموسم الماضي أول فريق منذ انطلاق مسابقة دوري الأبطال بصيغتها الحالية يحتفظ باللقب، يقف ريال مدريد على بعد 180 دقيقة من أن يصبح رابع من يتوج بلقب أبرز مسابقة أوروبية لثلاثة مواسم متتالية.

وكان النادي الملكي نفسه أول من يحقق هذا الإنجاز في كأس الاندية الأوروبية البطلة (خمس مرات متتالية بين 1956 و1960)، ثم لحق به أياكس أعوام من 1971 حتى 1973 وبايرن بين 1974 و1976.

لكن على ريال التفكير أولاً بمباراة الثلاثاء التي ستكون السادسة والعشرين بين الفريقين (رقم قياسي في تاريخ المسابقات الأوروبية وفاز ريال 12 وبايرن 11 وتعادلا مرتين) والمواجهة السابعة بينهما في نصف نهائي المسابقة.

في المقابل، يمني بايرن النفس بتكرار سيناريو 2013 حين توج بالثلاثية بقيادة مدربه الحالي وريال السابق يوب هاينكس، وبالتالي سيقاتل بشراسة لمحاولة العودة من مدريد ببطاقة النهائي الـ11 له في المسابقة (توج باللقب 5 مرات آخرها عام 2013).

وقال الجناح الفرنسي فرانك ريبيري "خسرنا معركة لكن الحرب لم تنته"،

وتابع ابن الـ35 عاما "سنحصل على فرصنا في مدريد".

وسيكون على بايرن، المتوج بطلاً للدوري المحلي للمرة السادسة توالياً وبلغ نهائي الكأس حيث يتواجه مع اينتراخت فرانكفورت في 19 ايار/مايو، تفادي اخطاء مماثلة لتلك التي ارتكبها البرازيلي رافينيا ذهاباً ما أسفر عن هدف الفوز لريال.

وبدوره، أكد النمساوي دافيد الابا الذي تعافى من اصابة ابعدته عن الذهاب وسيشارك في مباراة الثلاثاء على غرار الاسباني خافي مارتينيز، بأنه وزملاءه "سنقدم كل شيء لدينا... الأجواء في الفريق جيدة جداً".

ويدخل بايرن الى اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه السبت في الدوري على فرانكفورت 4-1 رغم إراحة توماس مولر والبولندي روبرت ليفاندوفسكي وريبيري والكولومبي خاميس رودريغيز.

ويخوض النادي البافاري اللقاء بغياب الجناح الهولندي اريين روبن بسبب إصابة عضلية، تعرض لها في مباراة الذهاب.



يقود اللقاء الحكم التركي الشهير جونيت شاكر.



ما هي توقعاتكم لهذه المواجهة المرتقبة بين عملاقي أوروبا؟.

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