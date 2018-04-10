مشاهدة مباراة برشلونة وروما الان - بث مباشر لحظة بلحظة لإحدى أهم مباريات اليوم ضمن دوري أبطال أوروبا

انطلاق الشوط الثاني، روما من أجل هدف يقرّبه من حلم التأهل لنصف النهائي وبرشلونة يسعى لإنهاء التشويق وضمان ورقة العبور.

الشوط الأول

نهاية الشوط الأول بتقدّم روما على برشلونة بهدف دزيكو...شوط أول رائع لفريق العاصمة الإيطالية ومخيّب للنادي الكاتالوني.

الدقيقة 37: دزيكو كاد يعيد الكرّة ويضيف الهدف الثاني لروما من رأسية متقنة لكن براعة الألماني تير شتيغن حرمت أصحاب الأرض من أسبقية مهمّة.

الدقيقة 29: التشيكي باتريك شيك يهدر فرصةً ثمينةً بعد تسديدة رأسية من دون رقابة مرت بجانب القائم الأيمن لحارس برشلونة مارك أندريه تير شتيغن.

برشلونة ليس في أفضل حالاته وهو يبحث عن توازنه أمام روما الذي يقدّم شوطاً أولاً رائعاً.

روما يتحمّس ويواصل الضغط دون خطورة تذكر في حين يتحيّن برشلونة الفرصة السانحة لمباغتة منافسه المندفع نحو الهجوم.

دقيقة 6: رغم أفضلية البرسا في بداية اللقاء، روما يفتتح النتيجة عبر نجمه البوسني إدين دزيكو بعد إمداد ذكي من زميله دانييلي دي روسي.

ضربة البداية، حضور قياسي في ملعب الأولمبيكو ودعم جماهيري كبير لفريق العاصمة الإيطالية.

اللاعبون على أرضية الملعب في انتظار صافرة البداية من قبل حكم المباراة الفرنسي كليمان توربان.

تشكيلتا الفريقين:

Patrik Schick & Edin Džeko lead the Roma attack tonight; Sergio Busquets returns for Barcelona in Italy...



Score predictions? 🤔#UCL pic.twitter.com/LY6zgZg5Rr — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2018

موعد مباراة برشلونة وروما

مباراة برشلونة وروما مباشر اليوم على قنوات beIN SPORTS في تمام الساعة 21.45 بتوقيت مكة المكرمة، و20.45 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وروما اليوم

مباراة برشلونة وروما بث مباشر اليوم تشاهدونها على beIN SPORTS HD2 بتعليق الزميلين عصام الشوالي وسوار الذهب.

مباراة برشلونة وروما مباشر اليوم على الانترنت

البث المباشر لمباراة برشلونة وروما اليوم على الانترنت وبدون تقطيع على beIN CONNECT.