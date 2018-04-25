مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ

البث المباشر لمباراة بايرن وريال مدريد

مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ مباشر

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ

توقعوا نتيجة المواجهة المرتقبة بين بايرن ميونيخ وريال مدريد

43: تصويبة مارسيلو لا تصد ولا ترد (1-1)

41: هوميلز فشل في التعامل مع الكرة واضافة الهدف الثاني

34: ريبيري يتعامل مع الكرة كلاعب هاو

28: بايرن ميونيخ يشن هجوماً سريعاً من جهة مارسيلو (الذي صعد للهجوم) وكيميتش يخدع نافاس ويسجل الهدف الأول

بداية المباراة بين بايرن ميونيخ * ريال مدريد

التشكيلة الأساسية لفريق ريال مدريد

التشكيلة الأساسية لفريق بايرن ميونيخ

وصول الفريقين لملعب أليانز أرينا