د 59 - اشبيلية يرد على بايرن اثر ركلة حرة متقنة لعبها ايفير بانيغا إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها يواكين كوريا وصوّب الكرة على المرمى لكن العارضة نابت عن الحارس أولريتش في التصدي.

منذ مطلع الشوط الثاني بايرن ميونيخ يهاجم مرمى إشبيلية بضراوة وتتوالى التسديدات وسط تألق الحارس دافيد سوريا أمام كل من توماس مولر وخاميس رودريغيز في الدقائق الخمس الأولى.

نهاية الشوط الأول بتعادل أبيض

في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، توالت الهجمات الألمانية وكاد الفرنسي فرانك ريبيري أن يسجل مرتين في الدقيقة 38 لولا تصدي الحارس، وفي الدقيقة 40 بعد أن فشل في استغلال الكرة على مقربة من المرمى.

في الربع ساعة الأخير من الشوط الأول، رغم سيطرة لاعبي إشبيلية على وسط الملعب، كثّف بايرن هجماته التي كادت أن تثمر عن هدف جميل في الدقيقة 34 عندما سدد المدافع مات هاميلز على المرمى إلا أن الكرة علت العارضة بقليل.

بايرن صاحب الأرض، يستحوذ على الكرة ويحاول هز الشباك مبكراً خصوصاً بعد الفرصة الخطرة للمهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (د8) الذي كاد أن يفتتح التسجيل برأسه لولا تألق الحارس دافيد سوريا، في حين حاول إشبيلية خطف هدف مباغت من المرتدات لكن دون أن ينجح.

تشكيلة بايرن ميونيخ

تشكيلة إشبيلية

وكان بايرن عاد فائزاً 2-1 من إشبيلية في مواجهة الذهاب، ويتعين على المدرب الايطالي فينتشنزو مونتيلا تسجيل هدفين على الأقل في معقل بايرن للإبقاء على آمال التأهل.