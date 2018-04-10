مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس



مشاهدة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة ريال مدريد ويوفنتوس نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين وكمية النجوم المتوفرة في اللقاء.

وكانت مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الأولى في إيطاليا قد حسمت لصالح الفريق الإسباني 3-0 مما سيجعل مهمة بطل الدوري الإيطالي معقدة جداً.



ويأمل ريال مدريد أن يواصل هيمنته في دوري أبطال أوروبا فيما يبحث يوفنتوس عن إنهاء مثالي لموسمه الرائع عقب اقترابه من لقب الدوري الإيطالي.

مباراة ريال مدريد ويوفنتوس – معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة ريال مدريد ويوفنتوس يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

وستنقل مباراة ريال مدريد ويوفنتوس على HD1 بتعليق الزميلين علي محمد علي وخليل البلوشي في التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وستبث مباراة ريال مدريد ويوفنتوس تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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تقديم مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

على وقع "أكروباتية" هدافه التاريخي كريستيانو رونالدو الأسبوع الماضي، يستقبل ريال مدريد حامل اللقب في الموسمين الأخيرين يوفنتوس معوّلاً على فوزه الكبير ذهاباً بثلاثية نظيفة.

ويتطلع رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى مواصلة هوايته بتحطيم الأرقام القياسية، بعد تسجيله هدفاً بمقصية خلفية رائعة في شباك الحارس المخضرم جيجي بوفون، سمحت له بتخطي الهداف الهولندي السابق رود فان نيستلروي والتسجيل في 10 مباريات متتالية في المسابقة القارية الأولى.

ويقف الـ"دون" على بعد ثلاثة أهداف من أفضل رصيد له في نسخة واحدة من البطولة (17 هدفاً في موسم 2014)، لينفض ابن الثالثة والثلاثين عنه غبار انتقادات طالته في بداية موسم غاب عن بعض فتراته بسبب الإصابة والعقوبة.

ولا شك في أنّ طريقة لعب رونالدو اختلفت راهناً، إذ يلمس كرات أقل ويغطي مساحات أصغر من الملعب مقارنة مع زمن العشرينيات من عمره.



وأراح زيدان إضافة إلى رونالدو لاعبي وسطه الكرواتي لوكا مودريتش وإيسكو والبرازيلي كاسيميرو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، بينما خاض الجناح الويلزي غاريث بايل 90 دقيقة، ما يؤشر إلى إمكانية غيابه عن التشكيلة الأساسية في مباراة الاربعاء.

إلا أنّ زيزو يرفض التساهل برغم النتيجة المريحة ذهاباً، وقال: "الجميع يرانا في نصف النهائي، وهذا تحديداً ما لا يجب أن نفكر فيه".

وقال المدافع المخضرم ليوفنتوس جورجيو كييليني: "نذهب إلى مدريد بنية خوض منافسة جيدة، في كرة القدم والحياة، لا أحد يعلم، المباراة طويلة، ونحتاج إلى التوازن، لكن للقيام بذلك، نحتاج إلى دفعة جنون من الجميع".

ورأى مدربه ماسيميليانو أليغري: "في كرة القدم، لا أحد يعرف، ما حصل لنا في مباراة الذهاب قد يتكرر معهم إياباً".

وسيكون التركيز كبيراً على مهاجم يوفنتوس الأرجنتيني غونزالو هيغواين، الذي سيلعب من دون مواطنه النجم باولو ديبالا المطرود من مباراة الذهاب، فيما يغيب عن ريال، الباحث عن بلوغ نصف النهائي للمرة الثامنة تواليا (رقم قياسي)، قلب دفاعه سيرخيو راموس بسبب الإيقاف أيضاً.

لكن صفوف "بيانكونيري" تشهد عودة قلب الدفاع المغربي المهدي بنعطية وصانع الألعاب البوسني ميراليم بيانيتش.