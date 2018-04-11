- د 77 إيسكو يسدد لكن بوفون يأبى الاستسلام، ثم يحاول بعد دقيقة واحدة فاران لكنها تجاور القائم

- يوفي يقاوم الضغط المدريدي من خلال تنظيم بعد الهجمات

- د 69 البديل أسينسيو يسدد حرة مباشرة لكنها لم تشكل خطراً على مرمى بوفون

- 61 يوفي يسجل الهدف الثالث عن طريق الفرنسي بليز ماتودي بعد خطأ فادح من نافاس.

- ريال مدريد يرمي بثقله لتسجيل ولو هدف لتعقيد مهمة يوفي.

- البرازيلي دوغلاس كوستا يجرب حظه بكرة قوية بلا خطورة.

- بداية الشوط الثاني، وقد أشرك زيدان فاسكيز بدلا من كاسميرو، وأسينسيو بدلاً من غاريث بايل.

حافظ اليوفي على نظافة شباكه 6 مرات في آخر 10 مباريات لعبها خارج أرضه في دوري الأبطال.

- نهاية الشوط الأول باقتراب يوفي من تحقيق المعجزة 2-0.

- 47 فاران يصيب برأسه عارضة بوفون ويكاد يسقط قلوب الإيطاليين.

- د 37 النجم الكرواتي ماندزوكيتش يحرز الثاني برأسه أيضاً بعد كرة مرفوعة بشكل ممتاز من ستيفان ليشتستاينر.

- إيسكو بدوره انطلق نحو الشباك لكن بوفون وقف بكل خبرته حيال الكرة المسددة من النجم الإسباني.

- د 32 خضيرة يستبسل أمام مواطنه كروس مانعاً الأخير من تسديد كرته نحو المرمى.

- د 30 النجم البرازيلي مارسيللو يرد بكرة أكثر دقة لكنها أيضاً لا تجد طريق الشباك.

- خضيرة يسدد كرة تعلو المرمى بلا خطورة

- د 17 أليغري يخرج بشكل مستعجل ماتيا دي تشيليو ويدخل ستيفان ليشتستاينر ليعزز دفاع يوفي أمام هجمات مدريد.

- د 14 رونالدو يسدد بقوة لكن بوفون يردها ثم يتابعها من موقع التسلل إيسكو.

- ريال مدريد يبدو أنه عاقد العزم على تحاشي ما جرى لبرشلونة أمس.

- د 10 غاريث بايل حاول تعديل النتيجة لكن بوفون كان على الموعد.

المباراة رقم 150 في دوري أبطال أوروبا لكريستيانو رونالدو

- د 7 هيغوايين كاد أن يضيف الثاني لكن كرة دوغلاس كوستا لم يستغلها زميله الأرجنتيني، بسبب تألق حارس ريال مدريد كيلور نافاس.

- د 2 هدف ليوفي من رأس الكرواتي ماندزوكيتش بعد كرة مرفوعة رائعة من خضيرة.

- انطلاق المباراة بصافرة الحكم الإنكليزي مايكل أوليفير

- يطمح الريال إلى الوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال/الكأس الأوروبية للموسم الثامن على التوالي – سلسلة قياسية في المنافسة.

تشكيلة ريال مدريد:

تشكيلة يوفنتوس:

وكانت مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الأولى في إيطاليا قد حسمت لصالح الفريق الإسباني 3-0 مما سيجعل مهمة بطل الدوري الإيطالي معقدة جداً.

ويأمل ريال مدريد أن يواصل هيمنته في دوري أبطال أوروبا فيما يبحث يوفنتوس عن إنهاء مثالي لموسمه الرائع عقب اقترابه من لقب الدوري الإيطالي.

على وقع "أكروباتية" هدافه التاريخي كريستيانو رونالدو الأسبوع الماضي، يستقبل ريال مدريد حامل اللقب في الموسمين الأخيرين يوفنتوس معوّلاً على فوزه الكبير ذهاباً بثلاثية نظيفة.

ويتطلع رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى مواصلة هوايته بتحطيم الأرقام القياسية، بعد تسجيله هدفاً بمقصية خلفية رائعة في شباك الحارس المخضرم جيجي بوفون، سمحت له بتخطي الهداف الهولندي السابق رود فان نيستلروي والتسجيل في 10 مباريات متتالية في المسابقة القارية الأولى.

ويقف الـ"دون" على بعد ثلاثة أهداف من أفضل رصيد له في نسخة واحدة من البطولة (17 هدفاً في موسم 2014)، لينفض ابن الثالثة والثلاثين عنه غبار انتقادات طالته في بداية موسم غاب عن بعض فتراته بسبب الإصابة والعقوبة.

ولا شك في أنّ طريقة لعب رونالدو اختلفت راهناً، إذ يلمس كرات أقل ويغطي مساحات أصغر من الملعب مقارنة مع زمن العشرينيات من عمره.



وأراح زيدان إضافة إلى رونالدو لاعبي وسطه الكرواتي لوكا مودريتش وإيسكو والبرازيلي كاسيميرو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، بينما خاض الجناح الويلزي غاريث بايل 90 دقيقة، ما يؤشر إلى إمكانية غيابه عن التشكيلة الأساسية في مباراة الاربعاء.

إلا أنّ زيزو يرفض التساهل برغم النتيجة المريحة ذهاباً، وقال: "الجميع يرانا في نصف النهائي، وهذا تحديداً ما لا يجب أن نفكر فيه".

وقال المدافع المخضرم ليوفنتوس جورجيو كييليني: "نذهب إلى مدريد بنية خوض منافسة جيدة، في كرة القدم والحياة، لا أحد يعلم، المباراة طويلة، ونحتاج إلى التوازن، لكن للقيام بذلك، نحتاج إلى دفعة جنون من الجميع".

ورأى مدربه ماسيميليانو أليغري: "في كرة القدم، لا أحد يعرف، ما حصل لنا في مباراة الذهاب قد يتكرر معهم إياباً".

وسيكون التركيز كبيراً على مهاجم يوفنتوس الأرجنتيني غونزالو هيغواين، الذي سيلعب من دون مواطنه النجم باولو ديبالا المطرود من مباراة الذهاب، فيما يغيب عن ريال، الباحث عن بلوغ نصف النهائي للمرة الثامنة تواليا (رقم قياسي)، قلب دفاعه سيرخيو راموس بسبب الإيقاف أيضاً.

لكن صفوف "بيانكونيري" تشهد عودة قلب الدفاع المغربي المهدي بنعطية وصانع الألعاب البوسني ميراليم بيانيتش.