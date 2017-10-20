المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنكليزي يحرز جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد أدائه المميز خلال اكتساح مضيفه ماريبور السلوفيني 7-صفر الثلاثاء.

وأعلن الاتحاد القاري على موقعه الرسمي الجمعة نتائج التصويت لجائزة لاعب الجولة، فحصل صلاح (25 عاماً)، صاحب هدفين وتمريرة حاسمة ضد ماريبور، على 51% من الأصوات.

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وحل ثانياً التركي جنك توسون مهاجم بشيكتاش الذي سجل هدفي فريقه في مرمى مضيفه موناكو الفرنسي (2-1) بنسبة 33%، وثالثاً لاعب الوسط الهولندي كوينسي بروميس (7%) المتألق خلال فوز فريقه سبارتاك موسكو الروسي على إشبيلية الإسباني 5-1.

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أما الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، فحل رابعاً (4%) بعدما قاد فريقه إلى الفوز على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 3-1، فيما نال غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو 2% بعد تعادل فريقه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب مع ضيفه توتنهام الانكليزي 1-1.

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ويقدم صلاح موسماً رائعاً مع فريقه ليفربول بتسجيله 4 اهداف في الدوري الإنكليزي.

وقدم نادي ليفربول التهاني للاعبه المصري كما أعرب مدربه الألماني عن سعادته بوجود محمد صلاح في الفريق قائلاً: "أنا أشكر جداً كشافي اللاعبين في النادي، إنه فتى رائع، فهو لا يحتاج لكثير من الوقت حتى يتأقلم".

وقاد لاعب ليفربول منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا 2018 بعد غياب دام 28 عاماً.