محمد صلاح: المزيد من الجوائز بانتظاره مع ليفربول

مازن الريس

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لفت محمد صلاح الأنظار بقيادته ليفربول إلى اكتساح مضيفه ماريبور السلوفيني 7-0 في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا ليفوز بجائزة لاعب الأسبوع في المسابقة.

وهزّ صلاح (25 عاماً) الشباك في مناسبتين وصنع هدفاً قبل استبداله مع الدقيقة السابعة والخمسين، ليسهم في اقتناص ليفربول للصدارة بخمس نقاط بفارق الأهداف عن سبارتاك موسكو الروسي.

ومع أنّ الفرعون الخلوق صلاح المنتقل من روما الإيطالي إلى ليفربول هذا الصيف، استحق الجائزة إلا أنّ الفارق الكبير الذي ابتعد به عن كلّ من ميسي ورونالدو ونيمار يجعلنا نتنبأ بالمزيد من الجوائز الفردية التي تعود نتائجها لتصويت المشجعين على الإنترنت، في ظل مواصلة مستواه المتصاعد.

وفي الوقت نفسه يبدو من غير المنطقي اعتبار جوائز صلاح الفردية عائدة إلى شغف تصويت محبيه فقط، نظراً لأنّ هداف ليفربول الحالي يتألق باستمرار مع فريقه سواء في الدوري الإنكليزي أو دوري أبطال أوروبا.

وحصل محمد صلاح الذي قاد منذ أيام منتخب مصر للوصول إلى كأس العالم في روسيا بتسجيله هدفي المباراة أمام الكونغو 2-1، حصل على 51 بالمئة من نسبة الأصوات أمام ميسي الرابع (4 بالمئة) ورونالدو السادس (2 بالمئة) ونيمار الثامن (1 بالمئة)، علماً أنّ التركي جينك توسون كان ثانياً (33 بالمئة).

وكتبت العديد من الصحف البريطانية عن محمد صلاح وفوزه بجوائز التصويت العائدة لدعمه من المصريين المولعين بالرياضة، إذ توقعت صحيفة ميرور البريطانية أنّ هذه الجائزة لن تكون الأخيرة هذا الموسم.

وأكمل محمد صلاح هيمنته شبه المطلقة على الجوائز العائدة لتصويت المشجعين والتي ظهرت بوضوح أثناء موسمه الفائت الاستثنائي مع روما، إذ سبق له الفوز بجائزة لاعب الشهر مع ليفربول مرتين وهدف الشهر مع الريدز أيضاً في مناسبتين.

ولم يسبق للرجل المتواضع محمد صلاح أن لعب في صفوف الأهلي أو الزمالك (الأكثر شعبية في مصر) لكن قربه من الجماهير وتصريحاته المتزنة والأهم من ذلك مستواه المميز، جميعها أمور أسهمت في تصنيفه ضمن أبرز رموز الكرة المصرية.

ويملك محمد صلاح في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت أكثر من ثلاثة ملايين متابع (3.17) وعلى فيسبوك أكثر من سبعة ملايين معجب، كما انتشرت العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي الداعمة للنجم محمد صلاح أبرزها جاء تحت تسمية التراس محمد صلاح التي تملك على فيسبوك أكثر من مئتي ألف معجب.

وينتظر عشاق ليفربول المزيد من محمد صلاح خاصة وأنّه أصبح النجم الأول في الفريق إثر إصابة السنغالي مانيه والجدل الذي ارتبط بانتقال البرازيلي كوتينيو إلى برشلونة الإسباني.