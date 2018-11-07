هدف ثان لمانشستر يونايتد دق 90: مخالفة مباشرة من يونغ والكرة تسقط امام مجموعة من اللاعبين قبل ان يلمسها الكس سندرو ويضعها في مرمى فريقه بالخطأ.

هدف لمانشستر يونايتد دق 86: الاسباني خوان ماتا يؤجل تأهل يوفنتوس الى ثمن النهائي وبعد ان عادل النتيجة من كرة ثابتة غاية في الروعة استقرت على يمين الحارس البولندي تشيزني.

هدف ليوفنتوس دقيقة 65: كريستيانو رونالدو يستلم تمريرة في العمق من ميراليم بيانيتش وعلى الطائر يسدد بقوة داخل هزت شباك الحارس دي خيا.

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