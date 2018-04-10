- صافرة انطلاق الشوط الثاني يطلقها لاهوز بدون المدرب الإسباني غوارديولا الذي طرد بعد اعتراضه الشديد

- غوارديولا يعترض بشدة على الحكم لاهوز بعد إعلان هذا الأخير نهاية الشوط الأول.

- نهاية شوط أول هجومي بحت لفريق سيتي.

- مرتدة مثالية لليفربول لكن تشامبرلين يطيح بالكرة بعيداً عن الشباك.

- الحكم الإسباني لاهوز يلغي هدفاً لمانشتر سيتي بداعي التسلل.

- البرتغالي سيلفا يسدد بقوة وتركيز لكن القائم يحرمه من هدف.

- بيرناردو سيلفا يحاول تشكيل الضغط الفردي على الخاصرة اليسرى لليفربول.

- لاعبو سيتي يطالبون بركلة جزاء في أكثر من لقطة دون أن يستجيب الحكم لاهوز لهم.

- د 26 النجم البلجيكي كيفين دي بروين يسدد لكن في أحضان حارس ليفربول الألماني لوريس كاريوس.

- شلال من الفرص الضائعة لفريق المدرب بيب غوارديولا دون أن يغير النتيجة.

- مانشستر سيتي يواصل ضغطه على مرمى ليفربول باحثاً عن ثاني الأهداف.

- د 14 صفراء لساديو مانيه نتيجة تدخله على أوتامندي ومثلها للحارس إيدرسون بسبب تعنيفه للسنغالي.

- هدف أول مبكر جداً لمانشستر سيتي في الدقيقة 2 عن طريق البرازيلي جيسوس مستغلاً تمريرة رحيم ستيرلينغ

- الحكم الإسباني لاهوز يطلق صافرة بداية الملحمة الكروية.

محمد صلاح أساسياً في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي



تشكيلة مانشستر سيتي:

التشكيلة الأساسية | إيدرسون, ووكر, أوتامندي, لابورت, فيرناندينيو, دي بروين, ديفيد سيلفا (القائد), ساني, سترلينج, بيرناردو سيلفا, جيسوس



البدلاء | برافو, أجويرو, كومباني, فودين, جوندوجان, زينتشينكو, ديلف#السيتي_ليفربول #السيتي — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 10, 2018

تشكيلة ليفربول:

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم على أرض الأخير فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقان.

وفاز ليفربول ذهاباً 3-0 مما جعله على مقربة من حسم التأهل إلى نصف النهائي.

ويأمل ليفربول أن يواصل مفاجأته في دوري أبطال أوروبا فيما يبحث مانشستر سيتي عن إنهاء مثالي لموسمه الرائع عقب اقترابه من لقب الدوري الإنكليزي.



مباراة ليفربول ومانشستر سيتي– معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

وستنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي على HD1 بتعليق الزميلين حفيظ دراجي وعلي محمد علي في التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وستبث مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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