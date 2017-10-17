يحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة خلف اشبيليه برصيد نقطتين مقابل 4 للفريق الإسباني، فيما ياتي سبارتاك موسكو ثالثاً برصيد نقطتين.

ليفربول كان تعادل 2-2 مع اشبيليه و1-1 مع سبارتاك موسكو، فيما تعادل ماريبور مع سبارتاك 1-1، وخسر مع اشبيليه 0-3.

يغيب عن ليفربول ساديو ماني لإصابة في العضلة الخلفية وآدم لالانا لإصابة في الفخذ منذ وقت طويل، وكلاين، فيما يغيب للإيقاف ماسترسون.

أرقام | ليفربول vs ماريبور

هذا أول لقاء تنافسي بين ماريبور وليفربول.

فاز ماريبور مرة واحدة فقط في 8 مباريات لعبها أمام فرق إنكليزية في جميع المنافسات (ت 2 خ 5) – لم يحافظ على نظافة شباكه في أي منها.

فاز ماريبور مرة واحدة فقط في 14 مباراة لعبها في مرحلة مجموعات دوري الأبطال (ت 5 خ 8) – لم يسجل أكثر من هدف واحد في أي من تلك المباريات.

لم يفز ماريبور على أرضه في مرحلة مجموعات دوري الأبطال (ت 3 خ 4).

هذه ثالث مشاركة لماريبور في دوري الأبطال – لم يتجاوز مرحلة المجموعات من قبل.

هذه هي المشاركة العاشرة لليفربول في دوري الأبطال وثاني حضور له في مرحلة المجموعات في آخر 8 مواسم – لم يصل إلى المراحل الاقصائية منذ 2008/2009.

فشل ليفربول في الفوز في آخر 7 مباريات لعبها في دوري الأبطال (ت 4 خ 3) – أسوأ سلسلة له في المنافسة – فشل في المحافظة على نظافة شباكه في آخر 9 مباريات.

فاز ليفربول مرة واحدة فقط في آخر 8 مباريات لعبها خارج أرضه في دوري الأبطال (ت 4 خ 3).

جميع أهداف ليفربول الثلاثة في دوري الأبطال هذا الموسم سُجلت خلال الأشواط الأولى.

تلقى ليفربول 3 أهداف من 4 تسديدات على المرمى فقط هذا الموسم في دوري الأبطال.

مباراة ليفربول وماريبور: تشكيلتا الفريقين المتوقعتان المركز ليفربول ماريبور حراسة المرمى كاريوس هندانوفيتش الدفاع الكسندر-ارنولد، ماتيب، لوفرين، مورينو ميلتش، رايسيفتش، سيولر، فيلر الوسط أوكسلايد-تشامبرلاين، هندرسون، ميلنر كابيا، فريوفتش، بيلر، احمدي، بويار الهجوم صلاح، كوتينيو، فيرمينو تافاريس

فيما يلي تفاصيل مواجهة ليفربول وماريبور لمشاهدة مباشرة اينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.

موعد مباراة ليفربول وماريبور اليوم وتوقيت البث المباشر

• متى؟ تجري المباراة يوم الثلاثاء 17 اكتوبر وتنطلق في تمام الساعة 21:45 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة،

• أين؟ يستقبل اللقاء استاد ليودسكي الخاص بفريق ماريبور.

القناة المباراة HD 4 22:45 مكّة المكرّمة

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من سيعلق على المباراة؟

سيتولى الزميل رؤوف خليف التعليق على مباراة ليفربول وماريبور المنتظرة، ليكتمل معه المشهد الكروي المنتظر حصرياً على beIN SPORTS.