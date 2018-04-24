مباراة ليفربول وروما بث مباشر لحظة بلحظة

- هدف د 69 البرازيلي فيرمينو يضيف الخامس برأسية ممتازة منهياً الأمور إلى حد كبير (5-0).

- هدف د61 الرابع من البرازيلي فيرمينو ودائماً صلاح نجم النجوم له يد -أو قدم بالأحرى- في الهدف من خلال التمريرة الحاسمة، روما ينهار تماماً.

- شهية لاعبي ليفربول لم تنتهِ بعد، فمازالوا يشنون الهجمات على مرمى منافسهم كي يذهبوا إلى العاصمة الإيطالية أكثر راحةً.

- هدف د 56 السنغالي مانيه يسجل الثالث بعدما استغل عرضية النجم محمد صلاح خير استغلال (3-0) نتيجة مستحقة للريدز حتى الآن.

محمد صلاح أكثر لاعب عربي يسجل أهدافاً في دوري أبطال أوروبا بـ (13) هدفاً متخطياً رصيد الجزائري رابح مادجر (12) هدفاً. كما أنه أصبح أكثر لاعب إفريقي يسجل أهدافاً في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا (10) ، متفوقاً على صامويل إيتو في 2010-2011

- انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

نهاية شوط ليفربولي قوي بالتقدم 2-0 الفضل الأول لمحمد صلاح.

- هدف د 45 + 1 صلاح يضيف الثاني بعدما انفرد بشكل تام بالحارس أليسون ووضع الكرة بطريقة رائعة للغاية.

- هدف د 36 صلاح يفجر ملعب أنفيلد بكرة ملتفة رائعة تلقاها من فيرمينو هدف التقدم لليفربول.

- د 35 البرازيلي فيرمينو يسدد لكن أليسون يمسك الكرة.

- د 34 هدف ملغى لمانيه بسبب التسلل، لكنه يدلل بلا شك على إطباق فريق المدرب يورغن كلوب التام على مرمى منافسه الإيطالي.

- د 30 محمد صلاح يسدد من زاويته المفضلة لكن أليسون أمينٌ على مرماه. (الكفة تميل تماماً للريدز والهدف الأول يتحضر).

- د 29 السنغالي ساديو مانيه يضيع إنفراد تام بمرمى روما مفوّتاً على فريقه فرصة التقدم، ثم كرة أخرى من اللاعب ذاته بعيدة جداً.

- د 19 أخطر فرص اللقاء من قدم لاعب روما الصربي كولاروف الذي سدد قذيفة نابت العارضة عن الحارس كاريوس في ردها.

- د 18 تغيير اضطراري يقوم فيه يورغن كلوب بإخراج أليكس أوكسلايد تشامبرلين متأثراً بإصابة ودخول الهولندي جيورجينهو وينالدوم.

- بعد مرور ربع ساعة، عنوانها الندية والتكافؤ، لا يبدو أن المباراة ستخرج بفارق أهداف كبير لصالح طرف على طرف.

- د 8 تشامبرلين يسدد من بعيد لكنها تتهادى أمام البرازيلي أليسون.

-د 3 النجم المصري محمد صلاح يرد بواحدة مشابهة لاقت المصير ذاته.

- د 2 لاعب روما، الهولندي كيفين ستروتمان يسدد في تهديد إيطالي مبكر لكن حارس ليفربول الألماني كاريوس يمسك بالكرة.

- انطلاق المباراة مع حماس شديد خصوصاً من جماهير ليفربول

- لم يخسر ليفربول أمام روما في الكأس الأوروبية/دوري الأبطال (فاز 1 تعادل 2) – أحد التعادلين كان في نهائي 1984 الذي فاز فيه ليفربول بركلات الترجيح 4-2 في ستاد الأوليمبيكو.

- الحكم الألماني فيليكس بريتش سيقود المباراة على ملعب الأنفيلد التاريخي.

تشكيلة ليفربول:

تشكيلة روما: