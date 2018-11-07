مباراة سسكا موسكو و روما - أهداف المباراة:
لورينزو بيليغريني يمنح التقدم لذئاب روما في الدقيقة 59.
سيغوردسون يعادل النتيجة لسسكا موسكو.
مدافع روما مانولاس يعطي الأسبقية لفريقه.
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