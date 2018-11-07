مباراة سسكا موسكو و روما - أهداف المباراة:

لورينزو بيليغريني يمنح التقدم لذئاب روما في الدقيقة 59.

سيغوردسون يعادل النتيجة لسسكا موسكو.

مدافع روما مانولاس يعطي الأسبقية لفريقه.

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