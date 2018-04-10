موعد مباراة برشلونة وروما

مباراة برشلونة وروما مباشر اليوم على قنوات beIN SPORTS في تمام الساعة 21.45 بتوقيت مكة المكرمة، و20.45 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وروما اليوم

مباراة برشلونة وروما بث مباشر اليوم تشاهدونها على beIN SPORTS HD2 بتعليق الزميلين عصام الشوالي وسوار الذهب.

مباراة برشلونة وروما مباشر اليوم على الانترنت

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تقديم مباراة برشلونة وروما

يدخل برشلونة مواجهة مضيفه روما الإيطالي متقدماً بفارق مريح بعد فوزه ذهاباً بنتيجة 4-1 على ملعبه "كامب نو".

وسيكون نادي العاصمة الإيطالية مطالباً بالفوز بثلاثية نظيفة أو بفارق 4 أهداف او اكثر لقلب الطاولة على بطل أوروبا 5 مرات، لكنه يدخل المواجهة بمعنويات منهارة بعد خسارة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي لمصلحة جاره وغريمه لاتسيو، وبات مهدّداً بفقدان المركز الرابع (60 نقطة) المؤهل إلى دوري ابطال اوروبا الموسم القادم لمصلحة انتر ميلان الخامس (59 نقطة).

في الجهة المقابلة يدخل برشلونة المواجهة على ملعب "أولمبيكو" وعينه على تجديد الفوز محاولاً استغلال الحالة الذهنية الجيدة التي يعيشها الفريق الذي يسير بثبات نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني.

واستفاد برشلونة من تعادل ملاحقيه ريال مدريد واتلتيكو مدريد ليوسع الفارق مع اتلتيكو الثاني إلى 11 نقطة وريال الرابع الى 15 نقطة.

النادي الكتالوني الذي لم يخسر أي مباراة في كل مسابقات الموسم الحالي يتطلع للمضي قدماً نحو ثلاثية تاريخية ثالثة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الـ 6 أهداف في المسابقة حتى الآن.