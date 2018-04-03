مباراة بايرن ميونيخ واشبيليه مباشر اليوم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكّة المكرّمة عبر قناتي beIN SPORTS HD2 و beIN SPORTS HD 12.

مباراة بايرن ميونيخ واشبيليه مباشر بتعليق الزميلين يوسف سيف وجواد بده.

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تقديم مباراة بايرن ميونيخ واشبيليه

يحل بايرن ميونيخ ضيفا ثقيلا في استاد رامون سانشيز بيزخوان لملاقاة اشبيليه الذي حقق مفاجأة كبيرة بإقصائه مانشستر يونايتد الانكليزي، بفضل ثنائية مهاجمه الفرنسي من أصول تونسية وسام بن يدر، وبلوغه ربع النهائي للمرة الأولى منذ 1958.

واستعاد بايرن قوته وعافيته مع مدربه الجديد القديم يوب هاينكس الذي يحلم بتكرار انجاز 2013 حين قاده الى الثلاثية. ويتصدر الفريق البافاري الدوري المحلي بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه شالكه قبل 6 مراحل من نهاية الدوري، وبلغ نصف نهائي الكأس المحلية حيث سيواجه باير ليفركوزن في 17 نيسان/ابريل.

وهي المرة الأولى أوروبيا التي سيتواجه فيها بايرن ميونيخ مع اشبيليه.

واوضح هاينكس أنه لم تكن هناك احتفالات للاعبيه عندما أسفرت القرعة عن مواجهة اشبيلية، وقال "لم يكن الفريق سعيدا (بالقرعة). كان رد فعلهم هادئا جدا".



وأضاف "بالطبع، ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي تلعب بشكل جيد للغاية، ليفربول يلعب بشكل جيد، ولكن كان لدينا خمسة فرق إنكليزية في ثمن النهائي ونحن نتحدث عن أفضل دوري في العالم - ثلاثة منها خرجت خالية الوفاض. وبالتالي يجب أن نأخذ ذلك بجدية".

وتابع هاينكس الذي أصبح أول مدرب يحقق 11 فوزا متتاليا في المسابقة "اشبيلية خصم صعب. محللي الفيديو سيحددون نقاط القوة وضعف الخصم وسأشاهد ثلاث أو أربع مباريات بالفيديو"، مشيرا الى انه "إذا شاهدتهم يلعبون ضد مانشستر يونايتد، حتى بعد تقدمهم 1-0، لاحظوا أن يونايتد يحتاج إلى هدفين فقدموا كرة قدم جيدة. لا يمكننا فعلا أن نحتفل بالتأهل من الان".

في المقابل، يدخل اشبيلية المباراة بمعنويات عالية بعد التعادل الثمين الذي حققه امام ضيفه برشلونة (2-2) في الدوري، علما بانه تقدم بثنائية نظيفة حتى الدقيقتين الاخيرتين. وقال مدربه الايطالي فينتنشزو مونتيلا الذي تسلم المنصب قبل 3 أشهر: "الثلاثاء يجب ان نحاول الحصول على اكبر عدد من الكرات من أجل الركض لمسافات أقل".

وتقام مباراة الاياب الاربعاء المقبل.